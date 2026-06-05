Тепло до +27 та локальні грози: синоптикиня розповіла, де на вихідних пройдуть дощі

Вихідними, 6 та 7 червня, в Україні збережеться тепла літня погода. У більшості регіонів температура повітря вдень становитиме від +22 до +27 градусів, а опади будуть локальними.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, найсвіжіше буде у західних областях країни, тоді як найвищі температурні показники очікуються на півдні. За її прогнозом, короткочасні дощі та місцями грози найбільш імовірні у західних і північних регіонах, а також на території Вінницької області.

Водночас на решті території України суттєвих опадів не прогнозується. Подекуди можливі лише незначні короткочасні дощі, які істотно не вплинуть на погодні умови.

Погода в Києві на вихідні — що прогнозують синоптики

У столиці найближчими днями також пануватиме тепла погода. У суботу температура повітря підвищиться до +26 градусів, а в неділю дещо знизиться — до +23 градусів. Разом із тим у Києві впродовж обох вихідних очікуються періодичні дощі.

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За словами синоптикині, початок червня продовжує тішити комфортними літніми температурами, які сприяють відпочинку на природі та сезонному дозвіллю.

"Хороше притомне літо) Полуниці вже ввійшли в нормальний гастророзпорядок дня, пора переходити на черешні) На погоду не бурчимо, якщо комусь щось не подобається, перш, ніж ʼщосьʼ написати, кажемо вголос до десяти) Літа забагато не буває", — написала Діденко.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі "УНІАН" повідомив, що червень загалом очікується теплим, хоча й з великою кількістю опадів. За його словами, середня температура повітря упродовж місяця прогнозується на рівні +19…+23 градусів.

Крім того, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух попереджала, що цього літа українцям варто готуватися до температур, які можуть перевищувати середні багаторічні показники, а також до зростання ризиків небезпечних погодних явищ. За її прогнозом, найспекотнішим місяцем, як і зазвичай, може стати липень.