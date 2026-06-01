Влітку температура в Україні перевищить норму: який місяць буде найспекотнішим, — синоптикиня

Цього літа українцям варто готуватися до температур, які можуть перевищувати середні багаторічні показники, а також до зростання ризиків небезпечних погодних явищ. Найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха.

Про це в коментарі виданню "УНІАН" повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух.

За її словами, оцінки міжнародних метеорологічних центрів щодо літнього сезону дещо відрізняються. Якщо раніше більшість прогнозних моделей вказували на те, що середня температура в Україні протягом літа буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму, то тепер окремі установи коригують свої очікування.

Зокрема, Європейський центр середньострокових прогнозів погоди й надалі прогнозує тепліший за звичайний сезон. Водночас американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) переглянуло свої розрахунки, знизивши температурні показники насамперед для червня.

Попри певні розбіжності в прогнозах, синоптики сходяться в одному: ймовірність періодів сильної спеки в Україні цього літа залишається значно вищою, ніж ризик тривалого похолодання. І найспекотнішим місяцем, як і зазвичай, може стати липень.

Підвищення температури повітря також означає зростання пожежної небезпеки. Особливо це стосується регіонів, де вже зараз спостерігається дефіцит опадів і сухість ґрунтів.

Водночас сезонні прогнози не дозволяють точно передбачити появу окремих аномальних погодних явищ. Однак літо традиційно супроводжується активними атмосферними процесами, які можуть призводити до сильних злив, гроз, випадіння граду, шквального вітру та навіть локальних смерчів.

"Але, знаючи характерні особливості літнього періоду, ми розуміємо, що для цього періоду характерна інтенсивна конвективна діяльність. Тобто зливи, грози, гради, шквали, смерчі також спостерігатимуться влітку", — сказала синоптикиня.

За словами Балабух, останніми роками такі явища стають дедалі інтенсивнішими та небезпечнішими. Ця тенденція спостерігається як у світі загалом, так і в Україні.

Найбільш помітні температурні відхилення від норми цього сезону очікуються на заході країни. Крім того, західні області продовжують відчувати наслідки нестачі вологи, яка спостерігається вже кілька місяців поспіль.

Крім того, фахівчиня попередила, що посушливі умови в цьому регіоні можуть зберегтися і протягом червня.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповідав, що червень в Україні очікується теплим — середня температура становитиме від +19 до +23 градусів, хоча місяць буде багатим на опади. Уже на початку місяця на погоду впливатиме циклон із Західної Європи, який принесе дощі та місцями грози, водночас сприяючи надходженню теплих повітряних мас. За прогнозом синоптика, кількість опадів у більшості регіонів відповідатиме кліматичній нормі або навіть перевищуватиме її, а в Карпатах може випасти до 171 мм дощу.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що літо розпочнеться з комфортного тепла без сильної спеки. Зокрема, стовпчики термометрів показуватимуть від +19…+23 градуси. Однак, 1 червня прогнозуються й дощі, які одночасно можуть пройти в західних і східних регіонах України.