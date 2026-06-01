Летом температура в Украине превысит норму: какой месяц будет самым жарким, — синоптик

Этим летом украинцам стоит готовиться к температурам, которые могут превышать средние многолетние показатели, а также к росту рисков опасных погодных явлений. Наибольшее отклонение от климатической нормы прогнозируют в западных областях, где к тому же может продолжиться засуха.

Об этом в комментарии изданию "УНИАН" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, оценки международных метеорологических центров относительно летнего сезона несколько отличаются. Если раньше большинство прогнозных моделей указывали на то, что средняя температура в Украине в течение лета будет на 1-2 градуса выше климатической нормы, то теперь отдельные учреждения корректируют свои ожидания.

В частности, Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды и в дальнейшем прогнозирует более теплый, чем обычно, сезон. В то же время американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) пересмотрело свои расчеты, снизив температурные показатели прежде всего для июня.

Несмотря на определенные разногласия в прогнозах, синоптики сходятся в одном: вероятность периодов сильной жары в Украине этим летом остается значительно выше, чем риск длительного похолодания. И самым жарким месяцем, как и обычно, может стать июль.

Повышение температуры воздуха также означает рост пожарной опасности. Особенно это касается регионов, где уже сейчас наблюдается дефицит осадков и сухость почв.

В то же время сезонные прогнозы не позволяют точно предсказать появление отдельных аномальных погодных явлений. Однако лето традиционно сопровождается активными атмосферными процессами, которые могут приводить к сильным ливням, грозам, выпадению града, шквальному ветру и даже локальным смерчам.

"Но, зная характерные особенности летнего периода, мы понимаем, что для этого периода характерна интенсивная конвективная деятельность. То есть ливни, грозы, грады, шквалы, смерчи также будут наблюдаться летом", — сказала синоптик.

По словам Балабух, в последние годы такие явления становятся все более интенсивными и опасными. Эта тенденция наблюдается как в мире в целом, так и в Украине.

Наиболее заметные температурные отклонения от нормы в этом сезоне ожидаются на западе страны. Кроме того, западные области продолжают ощущать последствия недостатка влаги, который наблюдается уже несколько месяцев подряд.

Кроме того, специалист предупредила, что засушливые условия в этом регионе могут сохраниться и в течение июня.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказывал, что июнь в Украине ожидается теплым — средняя температура составит от +19 до +23 градусов, хотя месяц будет богатым на осадки. Уже в начале месяца на погоду будет влиять циклон из Западной Европы, который принесет дожди и местами грозы, одновременно способствуя поступлению теплых воздушных масс. По прогнозу синоптика, количество осадков в большинстве регионов будет соответствовать климатической норме или даже превышать ее, а в Карпатах может выпасть до 171 мм дождя.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что лето начнется с комфортного тепла без сильной жары. В частности, столбики термометров будут показывать от +19...+23 градуса. Однако, 1 июня прогнозируются и дожди, которые одновременно могут пройти в западных и восточных регионах Украины.