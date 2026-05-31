Какой будет погода в первый день лета: прогноз на 1 июня от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко обнародовала прогноз погоды в Украине на 1 июня и сообщила, что лето начнется с комфортного тепла без сильной жары. По ее словам, дожди ожидаются лишь в отдельных регионах страны.

Днем 1 июня погода в Украине будет комфортной и без резких температурных колебаний. Столбики термометров будут показывать от +19...+23 градуса, сообщила Наталка Диденко в Facebook.

Несколько прохладнее будет в северо-восточных областях, где температура воздуха составит +17...+19 градусов. Что касается осадков, то дожди прогнозируются сразу в западных и восточных регионах Украины. Местами осадки могут сопровождаться грозами. По словам синоптика, погода в Украине в начале лета порадует ослаблением ветра и большим количеством солнечных дней в большинстве областей.

"На остальной территории будет светить солнце! Ветер наконец успокоится. будет небольшим, максимум умеренным, пока — северных направлений, но это временно, скоро перейдет на юг", — отметила Наталья Диденко.

Отдельно Наталка Диденко обратилась к жителям столицы. По ее прогнозу, в Киеве первый день лета принесет солнечную и теплую погоду. Температура воздуха в столице поднимется примерно до +20 градусов.

"Дорогие киевляне! Нам за нашу любовь и верность к нашему Вечному Городу — завтра солнце и тепло! В столице лето начнется потеплением до +20 градусов и солнечной погодой", — добавила Диденко.

Напомним, что в конце мая синоптики прогнозировали в Украине дождливую и прохладную погоду. В ночные часы в отдельных регионах температура воздуха опускалась до +4 градусов. В то же время метеорологи сообщали, что потепление ожидается уже в начале июня.

