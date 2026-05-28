За секунду ураган: вечеринку известной блогерши за 900 тыс. грн "сорвала" непогода (видео)
Гендер-пати блогерши Марины Медведской едва не сорвалось из-за непогоды. Звезда сети ожидает рождения первенца.
По этому случаю она собрала самых близких людей, чтобы всем вместе узнать пол будущего ребенка. Впрочем, свои коррективы внесла майская погода.
Гендер-пати Медведской
"Было солнце, но начался ураган. Все сносит. Гендер пати под угрозой, мы еще не узнали пол", — отметила одна из организаторов мероприятия, показав видео непогоды в Instagram.
Впоследствии в сторис сама Марина прокомментировала события.
"Вы не представляете, в каком мы были ах**е. За секунду ураган. А дыма еще не было", — написала блогерша.
Поговаривают, что Медведская потратила почти 900 тысяч гривен на организацию праздника.
Марина Медведская беременна первенцем
Новостью о пополнении женщина поделилась в соцсетях на свой день рождения в марте.
"Последние годы на все праздники у меня было только одно желание — забеременеть. Наш путь был очень непростым: много моментов, о которых я не хочу и не могу говорить, много боли, много слез и слов, которые ранили. Но мы не сдавались. Я всегда верила, что этот момент придет, что наше чудо найдет нас", — призналась Марина.
Кого носит под сердцем блогерша, пока неизвестно. Кадры с гендер-пати для интриги она сделала черно-белыми.
