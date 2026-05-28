За секунду ураган: вечірку відомої блогерки за 900 тис. грн "зірвала" негода (відео)

Гендер-паті блогерки Марини Медведської ледь не зірвалося через негоду. Зірка мережі очікує на народження первістка.

З цієї нагоди вона зібрала найближчих людей, аби всім разом дізнатися стать майбутньої дитини. Втім, свої корективи внесла травнева погода.

Гендер-паті Медведської

"Було сонце, але почався ураган. Все зносить. Гендер паті під загрозою, ми ще не дізнались стать", — зазначила одна з організаторок заходу, показавши відео негоди в Instagram.

Згодом у сторіс сама Марина прокоментувала події.

"Ви не уявляєте, в якому ми були ах**ї. За секунду ураган. А диму ще не було", — написала блогерка.

Подейкують, що Медведська витратила майже 900 тисяч гривень на організацію свята.

Гендер-паті Марини Медведської (у відео є нецензурна лексика)

Марина Медведська вагітна первістком

Новиною про поповнення жінка поділилася в соцмережах на свій день народження в березні.

Відео дня

"Останні роки на всі свята в мене було лише одне бажання — завагітніти. Наш шлях був дуже непростим: багато моментів, про які я не хочу й не можу говорити, багато болю, багато сліз і слів, які ранили. Але ми не здавалися. Я завжди вірила, що цей момент прийде, що наше диво знайде нас", — зізналася Марина.

Кого носить під серцем блогерка, поки що невідомо. Кадри з гендер-паті для інтриги вона зробила чорно-білими.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогерка Vikunciy згоріла в жахливій ДТП, що трапилося у середу, 27 травня, в Кіровоградській області на трасі Київ-Одеса. Разом з зіркою мережі загинула її помічниця.

Акторка та блогерка Вікторія Маремуха зважилася на пластичну операцію і вже наступного дня продемонструвала шанувальникам перші зміни.

Крім того, українська блогерка Баба Даша (Дарʼя Пазюк) розповіла про страшну ніч у Дніпрі через ракетно-дронову атаку росіян 18 травня.