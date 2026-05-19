Відома українська акторка зробила пластичну операцію (фото)

Акторка та блогерка Вікторія Маремуха зважилася на пластичну операцію і вже наступного дня продемонструвала шанувальникам перші зміни. Зірка пройшла процедуру ліпоскульптурування, щоб скоригувати форму підборіддя та нижньої частини обличчя.

У своїх Instagram-stories Вікторія відверто розповіла, що особливості анатомії дісталися їй у спадок, і з віком ситуація лише погіршувалася б. Особливо гостро проблема постала через професійну діяльність Маремухи.

"Відразу скажу: це моє підборідня і моя справа. Це моя спадщина від бабусі, про яку я не просила. І з віком воно б тільки погіршувалося, тому було прийнято рішення позбутися його — особливо коли воно почало вилазити в кадрі та на сцені", — поділилася акторка.

Маремуха зробила пластичну операцію Фото: Instagram

Цікаво, що пластичний хірург спочатку відмовляв зірку від хірургічного втручання. Проте Вікторія наполягла на своєму, пояснивши це професійною потребою.

Відео дня

"Я не тільки жінка, я ще й актриса, і для мене важливо мати гарний вигляд в кадрі… Камера, світло, крупні плани – все підкреслює риси обличчя набагато сильніше, ніж у звичайному житті. Для мене це не про "змінити себе", а про бажання почуватися впевненіше і вільніше", – заявила актриса.

Уже за кілька годин після операції Маремуха опублікувала відео з моментом зняття медичних пов'язок. Попри те, що реабілітаційний період тільки почався, зірка залишилася задоволеною проміжним ефектом.

Маремуха зробила пластину операцію Фото: Instagram

"Навіть з набряком і слідами від пов'язки я вже бачу результат", — радісно підсумувала Вікторія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Росіянка образилась на земляків, які висміюють її невдалу пластичну операцію.

Жінка, яка витратила 22 000 фунтів стерлінгів (понад мільйон гривень) на підтяжку обличчя "Кріс Дженнер" у Кореї, зізналася, що майже не відчувала болю після семигодинної операції.

Крім того, 60-річний Бред Пітт зробив пластичну операцію.