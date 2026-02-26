Росіянка образилась на земляків, які висміюють її невдалу пластичну операцію

Дівчина вирішила "покращити" свою зовнішність, але у процесі, видно, щось пішло не так. Поділившись знімками після пластирної операції у мережі, вона зіштовхнулась з лавиною критики.

Дівчина з Росії зробила підтяжку на обличчі, але результат сподобався далеко не всім. Вона запевняє, що перший час зберігається набряк, тож не варто передчасно судити про те, що процедура була невдало. Детальніше про її історію, — читайте у матеріалі Фокусу.

Реакція на пластичну операцію

Росіянка почала активно коментувати згадки про себе в інтернеті, зокрема звинуватила земляків з Ростова у насміханнях та поширенні дезінформації. Мовляв, операцію робили не російські лікарі, яких почали звинувачувати у некомпетентності.

"Ранок починається не з кави. Пабліки уже не знають, на чому робити контент. Ваш журналістський жаргон викликає багато запитань, постарайтесь пройти хоча б базові курси журналістики та етики, це наче недорого. Була про вас кращої думки, а у вас ні такту, ні освіти. Соромно за Ростов, соромно", — пише вона.

Далі вона висловилась щодо відгуку іншої блогерки, яка проаналізувала її фотографії та відео, викладені у мережу.

Росіянка до операції Фото: Instagram

"Хірург, по-перше, не російський. По-друге, відео знате тільки через два тижні, де є гіперкорекція та сильний набряк, про що я і розповідала", — зауважила дівчина.

Судячи з наступних відео, де вона розмовляє з таксистом, операцію проводили в Єревані, Вірменія.

