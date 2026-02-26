Россиянка обиделась на земляков, которые высмеивают ее неудачную пластическую операцию

Девушка решила "улучшить" свою внешность, но в процессе, видно, что-то пошло не так. Поделившись снимками после пластирной операции в сети, она столкнулась с лавиной критики.

Девушка из России сделала подтяжку на лице, но результат понравился далеко не всем. Она уверяет, что первое время сохраняется отек, поэтому не стоит преждевременно судить о том, что процедура была неудачной. Подробнее о ее истории, — читайте в материале Фокуса.

Реакция на пластическую операцию

Россиянка начала активно комментировать упоминания о себе в интернете, в частности обвинила земляков из Ростова в насмешках и распространении дезинформации. Мол, операцию делали не российские врачи, которых начали обвинять в некомпетентности.

"Утро начинается не с кофе. Паблики уже не знают, на чем делать контент. Ваш журналистский жаргон вызывает много вопросов, постарайтесь пройти хотя бы базовые курсы журналистики и этики, это как бы недорого. Была о вас лучшего мнения, а у вас ни такта, ни образования. Стыдно за Ростов, стыдно", — пишет она.

Далее она высказалась относительно отзыва другого блогера, которая проанализировала ее фотографии и видео, выложенные в сеть.

Россиянка до операции Фото: Instagram

"Хирург, во-первых, не российский. Во-вторых, видео знаете только через две недели, где есть гиперкоррекция и сильный отек, о чем я и рассказывала", — отметила девушка.

Судя по следующим видео, где она разговаривает с таксистом, операцию проводили в Ереване, Армения.

