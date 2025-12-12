Умерла блогерша Мария Магдалина, которая была зависима от пластических операций

33-летняя звезда соцсетей была найдена мертвой в Таиланде. Предварительно, она погибла, упав с балкона 9 этажа.

Мексикано-канадская модель Дениз Ивонн Джарвис Гонгора, которая прославилась в соцсетях под псевдонимом Мария Магдалина, была зависима от пластических операций и совершенно преобразила свою внешность, вставив импланты и покрыв тело татуировками, пишет Daily Mail.

Дениз Гонгора начала покрывать свое тело татуировками Фото: Соцсети

По данным полиции Пхукета, Таиланд, тело Дениз было обнаружено сотрудниками отеля на парковке Patong Tower после 13:30, всего через несколько часов после заселения на одну ночь.

Незадолго до смерти она загадочно опубликовала в социальных сетях заключительную сцену из фильма "Шоу Трумана" 1998 года вместе со своей детской фотографией.

В сцене, которую она опубликовала в одном из своих многочисленных аккаунтов в Instagram, персонаж Джима Кэрри, Труман Бербанк, кланяется и говорит: "А если я вас не увижу, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи".

Она также изменила имя пользователя в одном из своих других аккаунтов в Instagram на "MaryMagdaleneDied".

Фото: Соцсети

Соболезнования уже поступили от ее знаменитых друзей, в том числе от рэперши Kreayshawn, звезды шоу RuPaul's Drag Race Plane Jane и инфлюенсера Eden the Doll.

В четверг ее брат Иван также опубликовал трогательное послание в память о своей сестре. Иван опубликовал фотографию, на которой он и Гонгора обедают в Мексике, и написал: "Жаль, что я не уделил тебе больше времени, чтобы узнать тебя получше".

Звезда социальных сетей потратила тысячи долларов на полное преображение своей внешности с помощью экстремальных процедур.

Благодаря многочисленным пластическим операциям Гонгора могла похвастаться примерно полумиллионом подписчиков в социальных сетях.

Она также была уважаемой художницей, снискавшей культовый статус благодаря своим психоделическим картинам, скульптурам и автопортретам.

В различных интервью Дениз утверждала, что выросла в строгой религиозной семье и в детстве ей запрещали даже смотреть мультфильмы Диснея.

Так Дениз выглядела до многочисленных пластических операций Фото: Соцсети

Она взбунтовалась в 12 лет, когда начала вести активную половую жизнь и употреблять наркотики.

"Двенадцать, тринадцать лет были самыми безумными годами моей жизни", — рассказала она в подкасте No Jumper.

В 17 лет Гонгора работала стриптизершей, а позже начала заниматься эскортом. После того, как ее пластические операции стали вирусными в интернете, она монетизировала свою популярность, зарегистрировавшись на OnlyFans. Ее одержимость изменениями своего тела едва не привела к слепоте, когда "Мария Магдалина" сделала себе татуировки на глазных яблоках.

Мария Магдалена была также художницей

Поскольку многие из ее экстремальных операций были незаконными, Гонгора часто путешествовала по всему миру, от Колумбии до России, чтобы лечь под нож хирурга. Гонгора сделала свою первую операцию по увеличению груди в 21 год в Мексике у местного стоматолога, и операция оказалась неудачной.

За эти годы она перенесла множество операций, включая подтяжку бровей, пересадку жира, липосакцию лица и тела, многочисленные ринопластики и увеличение груди, установку виниров, коррекцию "кошачьего глаза", лечение инфекций ягодиц, вызванных силиконовыми имплантатами, а также несколько бразильских подтяжек ягодиц в дополнение к ягодичным имплантатам и многое другое.

Блогерша часто делала незаконные операции Фото: Соцсети

Она несколько раз чуть не умерла на операционном столе, а в какой-то момент она не могла сомкнуть губы после многочисленных инъекций филлеров.

В начале 2023 года у нее временно осталась только одна грудь после того, как один из ее имплантатов 38J размера взорвался и сдулся.

Хотя причина разрыва имплантата до сих пор неясна, поклонники тогда предположили, что Гонгора могла переполнить его с помощью расширителя. Расширители — это особенность некоторых имплантатов, позволяющая пациенту самостоятельно пополнять их физиологическим раствором через иглу и порт в имплантате, чем Гонгора часто хвасталась.

За год до своей смерти Мэри начала покрывать татуировками всю верхнюю часть своего тела черными чернилами.

Несмотря на свою зависимость от пластической хирургии, она временами выражала сожаление и желание вернуться к более естественному внешнему виду.

В эмоциональном посте, опубликованном в 2023 году, она призналась, что попала в "бесконечный круг" пластической хирургии и постоянно ложилась под нож, чтобы исправить неудачные операции.

