Хотела стать "живой Барби": загадочно умерла 31-летняя блогерша, сделавшая 27 пластических операций

В Сан-Паулу правоохранители открыли дело после смерти 31-летней блогерши Барбары Янкавски, известной под псевдонимом Boneca Desumana (в переводе — "Нечеловеческая кукла"). Девушка прославилась в соцсетях благодаря многочисленным пластическим операциям, которых, по данным СМИ, она сделала по меньшей мере 27, потратив около 42 тысяч фунтов стерлингов.

Тело Барбары нашли в доме в районе Лапа, на западе города Сан-Паулу. По словам местных медиа, она провела день с 51-летним адвокатом, который арендовал ее компанию. Мужчина сообщил полиции, что они употребляли наркотики, а затем инфлюенсерка заснула рядом с ним, оставшись в нижнем белье, пишет Daily Star.

Полиция классифицировала смерть как "подозрительную". По предварительным данным, на теле Барбары были обнаружены травма глаза и следы на спине. Полное заключение судмедэкспертов ожидается в ближайшее время.

Барбара Янкавски после 27 пластической операции Фото: Instagram

Показания предоставила также подруга адвоката, которая находилась в квартире ранее в тот день. Она заявила, что Барбара могла получить травму глаза после падения.

Инфлюенсер имела более 55 тысяч подписчиков в Instagram и часто появлялась в телешоу и рекламных кампаниях. Ее последние публикации вызвали беспокойство среди поклонников: после одной из операций она показала видео с покрасневшими глазами, в шутку комментируя — "шрамы почти незаметны".

После новости о смерти страницу Барбары заполонили слова соболезнования.

"Не могу поверить... ты была прекрасной. Покойся с миром", — написала одна из подписчиц.

