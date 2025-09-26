Умерла на 3 минуты: женщина после клинической смерти перестала быть атеисткой, что произошло

Трисия Баркер из США перестала быть атеисткой после того, как попала в ДТП и умерла на 3 минуты.

Женщина утверждает, что Бог подсказал ей стать учительницей и покинуть юридический факультет, пишет Daily Mail.

Когда Трисии был 21 год, она на авто попала в ДТП, в результате чего получила тяжелые травмы и 17 часов ждала операцию.

Во время операции, как утверждает Трисия, она умерла на 3 минуты.

По ее словам, она увидела свет в больничной палате и медиков, которые пытались спасти ее изуродованный свет. Женщина говорит, что она не хотела на это смотреть, поэтому начала путешествовать по больнице.

Впоследствии душа женщины перенеслась в другое измерение, где встретила своего дедушку. По ее словам, он хоть и умер в пожилом возрасте, однако там был молодым. Именно он спросил, хочет ли она встретиться с Богом. Трисия ответила, что да.

В конце концов женщина услышала громкий голос.

"Это было что-то, что нельзя было отрицать. Как вибрация. Я знала, что это был Бог. Это потрясло меня до глубины души. Это была чистая любовь", — рассказала Трисия.

В видении говорящий сказал Трисии, которая в то время хотела стать юристом, что на самом деле ее судьба — это быть преподавательницей. Когда она возразила, что учителя не зарабатывают много денег, Бог засмеялся и показал ей души вдоль реки — некоторые из них были окружены страхом и тьмой, а некоторые были полны света.

"Избавь своих учеников от страха", — якобы сказал Бог Трисии.

Женщина подчеркнула, что именно после этого разговора она внезапно проснулась, задыхаясь в отделении интенсивной терапии.

Тогда Трисия попросила клочок бумаги, чтобы записать воспоминания о своем путешествии потусторонним миром.

Отмечается, что Трисия по совету Бога перешла с юридического факультета и стала преподавательницей, а еще она поверила в Бога.

