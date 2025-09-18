Женщина умерла и рассказала о загробной жизни: просила у Бога вернуться к семье (фото)

Британка Пеги Робинсон рассказывает, что она дважды находилась на грани жизни и смерти, а также разговаривала с Богом. Она просила Всевышнего отпустить ее к семье и детям, несмотря на его нежелание возвращать женщину к жизни.

Себя женщина называет "экспертом по обману смерти", ведь впервые едва не погибла в пятилетнем возрасте, когда плавала в местном пруду, сообщает Mirror.

В 1986 году Пеги Робинсон было всего 25, когда она была на втором месяце беременности двойней и чувствовала резкую боль в тазу, но врачи заверили, что это не внематочная беременность. Через несколько дней боль стала такой сильной, что она не могла ходить, а затем началось сильное кровотечение. Ее срочно доставили в больницу, посадили в инвалидную коляску и везли по длинному коридору в палату.

"Я пыталась пошевелить пальцами. Что-то резко дернулось, и мое тело будто отсоединилось от сознания. Я не могла им управлять. Казалось, что потеряю сознание, и подбородок упал на грудь. Вдруг я взлетела, словно ракета в космос. Я испугалась: знала, что только что умерла", — вспоминает женщина.

Пеги описывает этот полет как "американские горки без выхода": ей казалось, что она мчится сквозь галактики, пока не оказалась в сияющей белой комнате, где ее ждал Бог. По ее словам, показал ей видение: в продуктовом магазине мальчик требовал, чтобы ему дали желаемое немедленно.

Пеги в возрасте 25 лет во время своих видений Фото: Jam Press

"Я снова взглянула на Бога: он показывал, что я веду себя как избалованный ребенок. Я поняла: он дает знак, что надо смириться. Бог сказал, что пришло мое время. Я воскликнула "насилие", а мой голос будто ускорился и слова взлетали в чистый, белый воздух", — говорит Пеги.

Пока ждала ответа, Пеги увидела мужчину в белой одежде с волнистыми волосами до плеч. Она говорит, что это был Иисус, с которым они опустились на Землю, где увидела сыновей, которые говорили о ее смерти. Самый младший сын, Джереми, сказал брату, что хочет, чтобы "мама вернулась, и хочу этого прямо сейчас".

"Я рыдала у ног Иисуса, а Бог сидел рядом с ним. Это моя вина, что я умерла: я рискнула, и поэтому выбрала остаться. Я решила ждать там, пока мои сыновья когда-нибудь придут ко мне. Но когда начала успокаиваться, спросила у Бога: "Кто научит их жизни, кроме тебя?", — вспоминает британка, когда вдруг снова оказалась в больнице.

Дальнейшее обследование показало: у Пеги произошло внутреннее кровотечение, заполнившее всю брюшную полость вплоть до груди — следствие трубной (внематочной) беременности. Родные получили звонок, что она, вероятно, не выживет. Несмотря на потерю обоих младенцев, Пеги выжила.

Пеги воспитала троих детей и сейчас уже является пенсионеркой Фото: Jam Press

Прошло почти сорок лет. Сейчас, в 64, она делится пережитым, чтобы доказать: смерти как таковой не существует. Женщина говорит, что Бог дает нам воспоминания, чтобы учить, а они "хранятся в наших душах и незабываемы".

"Чем мы старше и мудрее, тем глубже способны их осознавать. Это подарок, который раскрывается вновь и вновь", — говорит она.

Британка говорит, что поняла, что люди никогда не самими. Для этого стоит научить слушать, ведь Всевышний может "показать сцену из вашего будущего, которая никогда не должна произойти, может ускорить или замедлить время".

"Это то, что необходимо нам в определенный момент, чтобы понять, как он нас любил и оберегал. Я каждый день наполнена благодарностью за то, что Бог позволил мне вернуться и вырастить своих ребят", — откровенно говорит госпожа Робинсон.

Впоследствии стало известно, что женщина пережила клиническую смерть из-за аллергии. В течение определенного времени она находилась в клинической смерти, во время которой у нее были "неописуемые словами" видения.