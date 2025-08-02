Мужчина умер во время операции на семь минут: он рассказал, что видел в потустороннем мире (фото)

Мужчина, который более 40 лет работает в области астрофизики, умер на операционном столе в течение семи минут. За время своей клинической смерти он увидел необычные явления, о которых рассказал после возвращения в сознание.

Related video

Сам британский ученый говорит, что не боится смерти, однако пугается того, что ей предшествует, сообщает Mirror.

В марте 2024 года он был госпитализирован из-за затрудненного дыхания. Врачи обнаружили у него кровотечение в легких, после чего у него случился сердечный приступ.

По словам мужчины, врачам понадобилось семь минут, чтобы снова запустить его сердце. В течение этого времени из-за недостатка кислорода в мозге у него случился инсульт.

"Я проснулся интубированным и был лишь полусознательным в течение двух дней. Когда же полностью пришел в себя, спросил: 'Что случилось?' Трудно связать внутреннее время с тем, что происходило снаружи, но кое-что я могу осмыслить", — написал он.

Однако именно то, что он увидел во время этих семи минут. По его словам, пережитое окончательно "сняло страх смерти".

"Я не боюсь умирать — ни на йоту. Боюсь лишь того, что предшествует смерти, но природа делает само умирание легким", — добавил он.

Мужчина рассказал о своих видениях во время клинической смерти Фото: Unsplash

Мужчина рассказал, что видел последовательность из трех овальных эллипсов, которые появлялись один за другим, зависая в черном пространстве. Все эллипсы стояли вертикально, как будто были подвешены на нити (хотя таковой не было), и имели толщину, похожую на кольцо.

"На внутренней и внешней поверхности первого эллипса я видел горы, ручьи, леса и облака. Сначала все было очень красиво, но потом пейзаж начал портиться — цвета приобрели желтый оттенок. Эта картинка исчезла, и ее заменил второй эллипс — раскаленное железное кольцо, настолько горячее, что куски железа медленно осыпались с него", — описал он.

Британец вспомнил, что даже чувствовал запах железа, но впоследствии предположил, что это могла быть ассоциация с запахом крови, которую он чувствовал в реальности — таким образом мозг "смешал" внешние раздражители со зрительными образами.

"Я теперь считаю, что именно в этот момент у меня была остановка сердца. Затем все резко засветилось, и я увидел третий эллипс — покрытый прекрасными облаками розового и голубого цвета, как во время самого красивого восхода или захода солнца. Думаю, именно тогда мое сердце снова начало биться", — написал он.

Когда он пришел в себя, образы трех эллипсов остались четко запечатленными в его памяти. После того как врачи сообщили ему об остановке сердца и инсульте, все стало понятнее.

Чтобы лучше осмыслить увиденное, мужчина вспомнил, что накануне изучал трактат немецкого астронома Иоганна Кеплера "Astronomica Nova", в частности, как тот доказал, что орбиты планет — не круги, а эллипсы. Поскольку эта идея была глубоко укоренена в его мыслях, он предполагает, что во время клинической смерти мозг "ухватился" за знакомую форму.

"Это все, что я видел. Никакого тоннеля света или умерших родственников, которые бы меня приветствовали. Думаю, это — мечты. Смерть и сновидения отражают то, что в этот момент наиболее доступно в сознании. Мозг рассказывает тебе историю об этом. Я не испытывал страха во время всего пережитого — я просто был бесстрастным наблюдателем", — добавил он.

К его удивлению, единственным последствием семиминутной клинической смерти стала лишь незначительная потеря кратковременной памяти.

Ранее Фокус рассказывал о видениях мужчины во время клинической смерти. Колумнист и писатель Джеймс Рейнольдс без проблем прошел операцию на желчном пузыре, но впоследствии увидел необычные видения.

Впоследствии стало известно, что женщина была мертвой восемь минут и рассказала о своих видениях. Она считает, что этот опыт помог ей осознать ряд важных вещей.