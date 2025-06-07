"Душа никогда не умирает": женщина была мертвой восемь минут и рассказала о своих видениях

33-летняя американка Брианна Лаферти считает, что была мертвой восемь минут и за это время успела увидеть много того, что ей не было понятно. Она считает, что этот опыт помог ей осознать ряд важных вещей.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты пишут, что женщина долгое время боролась с тяжелым неврологическим расстройством, и в один момент она потеряла сознание и находилась в состоянии клинической смерти в течение восьми минут. Сама она говорит, что несмотря на это состояние, ее сознание "не умерло вместе с ней".

"Смерть — это иллюзия, потому что наша душа никогда не умирает. Наше сознание остается живым. И сама наша сущность просто трансформируется. Я не видела и не помнила своего человеческого "я". Я была абсолютно неподвижной, однако чувствовала себя полностью живой, осознанной и как будто лучше, чем когда-либо прежде", — рассказывает госпожа Лаферти.

Она говорит, что услышала голос, который спрашивал, готова ли она, а потом все потемнело. В тот момент ей показалось, что ее душа "парит" над ее безжизненным телом и попадает в мир, где не существует измерения времени.

"Я внезапно отделилась от своего физического тела. Не было боли, только глубокое ощущение покоя и ясности. Эта отстраненность от моей физической формы заставила меня осознать, насколько временным и хрупким является наш человеческий опыт", — говорит женщина.

Она добавляет, что ее мысли "мгновенно материализовывались", а затем — она встретила "других существ", которые не казались людьми, но казались странно знакомыми. Брианна убеждена в том, что за ней наблюдал "высший интеллект", который она лично называет "безусловной любовью", а сам момент клинической смерти изменил ее восприятие жизни и смерти.

"Существует присутствие, или интеллект, выше нас самих, который ведет нас и наблюдает за нами с безусловной любовью. Мои мысли мгновенно материализовались. Я поняла, что наши мысли формируют реальность там", — признается госпожа Лаферти.

После того, как врачи смогли ее реанимировать, она заново училась ходить и говорить. Впоследствии медики провели экспериментальную операцию на гипофизе мозга женщины, которая завершилась удачно, а сама Брианна добавляет, что хоть и боится возможности еще одной клинической смерти, она больше "не боится самой смерти".

"Это изменило ход моей жизни. То, чего я боялась, больше не имело надо мной власти, а то, за чем я раньше гонялась, больше не казалось важным. Теперь я чувствую себя уверенной и понимаю роль любых событий в нашей жизни. Ведь теперь осознаю, что все происходит по определенной причине", — резюмировала американка.

Ранее сообщалось о видениях мужчины во время клинической смерти. Пользователи в сети были поражены прочитанным и начали описывать истории родственников и знакомых.

Впоследствии стало известно другую историю видений во время смерти. Мужчина утверждает, что его видения напоминали известные многим описания "прекрасных садов" и мест с невероятными видами.