"Душа ніколи не вмирає": жінка була мертвою вісім хвилин і розповіла про свої видіння

33-річна американка Бріанна Лаферті вважає, що була мертвою вісім хвилин і за цей час встигла побачити багато того, що їй не було зрозумілим. Вона вважає, що цей досвід допоміг їй усвідомити низку важливих речей.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Журналісти пишуть, що жінка тривалий час боролася з важким неврологічним розладом, і в одну мить вона втратила свідомість та перебувала у стані клінічної смерті протягом восьми хвилин. Сама вона говорить, що попри цей стан, її свідомість "не померла разом із нею".

"Смерть — це ілюзія, тому що наша душа ніколи не вмирає. Наша свідомість залишається живою. І сама наша сутність просто трансформується. Я не бачила і не пам’ятала свого людського "я". Я була абсолютно нерухомою, проте відчувала себе повністю живою, усвідомленою і наче кращою, ніж будь-коли раніше", — розповідає пані Лаферті.

Вона каже, що почула голос, який запитував, чи готова вона, а потім все потемніло. В ту мить їй здалося, що її душа "ширяє" над її безжиттєвим тілом і потрапляє у світ, де не існує виміру часу.

"Я раптово відокремилася від свого фізичного тіла. Не було болю, лише глибоке відчуття спокою та ясності. Ця відстороненість від моєї фізичної форми змусила мене усвідомити, наскільки тимчасовим і крихким є наш людський досвід", — говорить жінка.

Вона додає, що її думки "миттєво матеріалізовувалися", а потім — вона зустріла "інших істот", які не здавалися людьми, але здавалися дивно знайомими. Бріанна переконана в тому, що за нею спостерігав "вищий інтелект", який вона особисто називає "безумовною любов'ю", а сам момент клінічної смерті змінив її сприйняття життя та смерті.

"Існує присутність, або інтелект, вищий за нас самих, який веде нас і спостерігає за нами з безумовною любов’ю. Мої думки миттєво матеріалізувалися. Я зрозуміла, що наші думки формують реальність там", — зізнається пані Лаферті.

Після того, як лікарі змогли її реанімувати, вона заново вчилася ходити та говорити. Згодом медики провели експериментальну операцію на гіпофізі мозку жінки, яка завершилася вдало, а сама Бріанна додає, що хоч і боїться можливості ще однієї клінічної смерті, вона більше "не боїться самої смерті".

"Це змінило хід мого життя. Те, чого я боялася, більше не мало наді мною влади, а те, за чим я раніше ганялася, більше не здавалося важливим. Тепер я відчуваю себе впевненою та розумію роль будь-яких подій в нашої житті. Адже тепер усвідомлюю, що все відбувається з певної причини", — резюмувала американка.

Раніше повідомлялося про видіння чоловіка під час клінічної смерті. Користувачі в мережі були вражені прочитаним і почали описувати історії родичів і знайомих.

Згодом стало відомо іншу історію видінь під час смерті. Чоловік переконує, що його видіння нагадували відомі багатьом описи "прекрасних садів" і місць з неймовірними краєвидами.