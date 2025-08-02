Чоловік помер під час операції на сім хвилин: він розповів, що бачив у потойбіччі (фото)

Чоловік, який понад 40 років працює в царині астрофізики, помер на операційному столі протягом семи хвилин. За час своєї клінічної смерті він побачив незвичні явища, про які розповів після повернення до тями.

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Сам британський науковець каже, що не боїться смерті, однак лякається того, що їй передує, повідомляє Mirror.

У березні 2024 року він був госпіталізований через утруднене дихання. Лікарі виявили у нього кровотечу в легенях, після чого у нього стався серцевий напад.

За словами чоловіка, лікарям знадобилося сім хвилин, аби знову запустити його серце. Протягом цього часу через нестачу кисню в мозку у нього стався інсульт.

"Я прокинувся інтубованим і був лише напівсвідомим протягом двох днів. Коли ж повністю опритомнів, запитав: 'Що сталося?' Важко пов'язати внутрішній час із тим, що відбувалося назовні, але дещо я можу осмислити", — написав він.

Однак саме те, що він побачив під час цих семи хвилин. За його словами, пережите остаточно "зняло страх смерті".

"Я не боюся вмирати — ні на йоту. Боюся лише того, що передує смерті, але природа робить саме вмирання легким", — додав він.

Чоловік розповів про свої видіння під час клінічної смерті Фото: Unsplash

Чоловік розповів, що бачив послідовність із трьох овальних еліпсів, які з'являлися один за одним, зависаючи у чорному просторі. Всі еліпси стояли вертикально, наче були підвішені на нитці (хоча такої не було), і мали товщину, схожу на кільце.

"На внутрішній і зовнішній поверхні першого еліпса я бачив гори, струмки, ліси та хмари. Спершу все було дуже красиво, але потім пейзаж почав псуватись — кольори набули жовтого відтінку. Ця картинка зникла, і її замінив другий еліпс — розпечене залізне кільце, настільки гаряче, що шматки заліза повільно осипалися з нього", — описав він.

Британець згадав, що навіть відчував запах заліза, але згодом припустив, що це могла бути асоціація із запахом крові, яку він відчував у реальності — таким чином мозок "змішав" зовнішні подразники зі зоровими образами.

"Я тепер вважаю, що саме в цей момент у мене була зупинка серця. Потім усе різко засвітилося, і я побачив третій еліпс — вкритий прекрасними хмарами рожевого та блакитного кольору, як під час найгарнішого сходу чи заходу сонця. Гадаю, саме тоді моє серце знову почало битися", — написав він.

Коли він отямився, образи трьох еліпсів залишилися чітко закарбованими в його пам’яті. Після того як лікарі повідомили йому про зупинку серця й інсульт, усе стало зрозумілішим.

Аби краще осмислити побачене, чоловік згадав, що напередодні вивчав трактат німецького астронома Йоганна Кеплера "Astronomica Nova", зокрема, як той довів, що орбіти планет — не кола, а еліпси. Оскільки ця ідея була глибоко вкорінена в його думках, він припускає, що під час клінічної смерті мозок "вхопився" за знайому форму.

"Це все, що я бачив. Ніякого тунелю світла чи померлих родичів, які б мене вітали. Гадаю, це — мрії. Смерть і сновидіння відображають те, що в цей момент найдоступніше у свідомості. Мозок розповідає тобі історію про це. Я не відчував страху під час всього пережитого — я просто був безпристрасним спостерігачем", — додав він.

На його подив, єдиним наслідком семихвилинної клінічної смерті стала лише незначна втрата короткочасної пам’яті.

Раніше Фокус розповідав про видіння чоловіка під час клінічної смерті. Колумніст і письменник Джеймс Рейнольдс без проблем пройшов операцію на жовчному міхурі, та згодом побачив незвичні видіння.

Згодом стало відомо, що жінка була мертвою вісім хвилин і розповіла про свої видіння. Вона вважає, що цей досвід допоміг їй усвідомити низку важливих речей.