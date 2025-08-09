Женщина пережила клиническую смерть из-за аллергии: она рассказала, что видела в потустороннем мире (фото, видео)

В 2018 году канадка Джулия Эванс оказалась в больнице из-за аллергии, которая привела к остановке сердца и клинической смерти. В течение определенного времени она находилась в клинической смерти, во время которой у нее были "неописуемые словами" видения.

Джулия убеждена, что во время своего пребывания в потустороннем мире она видела умерших родственников, друзей и Иисуса, рассказала женщина в подкасте JeffMara Podcast на Youtube.

Причиной ее аллергической реакции стала пыльца с цветка лилий. В то утро она приехала на работу в больницу и чувствовала, как ее что-то раздирало в горле, а потом она начала задыхаться.

Медсестра говорит, что ее поведение заметили коллеги, а один из них дал ей десятикратную дозу адреналина. Это привело к тому, что она начала терять сознание, а ее сердце запылало.

"Срывайте с меня одежду, подключайте электроды, действуйте прямо сейчас!" — закричала медсестра. В этот момент она окончательно "отключилась.

Затем к ней начали приходить видения — Джулия увидела подругу, которая покончила жизнь самоубийством, свою мачеху после смерти от сердечного приступа и биологическую маму.

"Я перешла в состояние, которое называется pulseless VTAC (фибрилляция желудочков без пульса). Мое сердце буквально взорвалось... наступила смерть. Цвет кожи изменился с синего на серый — цвет мертвого тела. Я была мягкая, без тонуса, как тряпка", — рассказывает женщина.

Канадская медсестра Джулия Эванс пережила клиническую смерть Фото: Facebook

Именно тогда она окончательно оказалась посреди черной пустоты, где не было тела, звуков или ощущений. Все вокруг рассыпалось на "мелкие пиксели", а потом канадка начала слышать голоса покойных родных и друзей.

Она говорит, что будто зависла в воздухе на два фута (62 см) над собственным телом и видела, как врачи "работают над моим телом". А потом все внезапно изменилось — женщина оказалась в пространстве невероятного света и цветов.

"Невозможно описать это человеческими словами. Единственное, как я могу это передать — это было чистое самопринятие, абсолютная любовь. Это было как Дом Любви. Я чувствовала присутствие каждого, кто умер до меня. Они стояли рядом. И я была спокойна", — говорит Джулия, добавив, что потом резко почувствовала удар, и ее как будто силой швырнули обратно в тело. Она описывает это ощущение, будто очень больно упала.

Проснувшись, она увидела медработника с длинными волосами и сначала подумала, что это Иисус. А потом поняла, что она пришла в себя, и была полностью без одежды.

"Я посмотрела вниз и сказала: "Кто разрезал мой любимый синий бюстгальтер?"" — вспоминает канадка.

Джулия признается, что пережитое было трудно осмыслить. Лишь спустя год она смогла принять то, что произошло.

"Я осознала: я действительно увидела свет. Я почувствовала маму. Я на самом деле это пережила", — резюмировала женщина, добавив, что после этого переосмыслила свою жизнь.

Сейчас женщина написала книгу о собственном опыте, ведет активную деятельность в соцсетях, а также продолжает работать в больнице и начала осваивать профессию психотерапевта. Она говорит, что пережитое позволило ей получить "психическое чутье" — теперь она видит гораздо лучше "эмоции и души других людей".

