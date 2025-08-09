Жінка пережила клінічну смерть через алергію: вона розповіла, що бачила в потойбіччі (фото, відео)

У 2018 році канадка Джулія Еванс опинилася в лікарні через алергію, яка призвела до зупинки серця та клінічної смерті. Протягом певного часу вона перебувала в клінічній смерті, під час якої у неї були "неописувані словами" видіння.

Джулія переконана, що під час свого перебування в потойбіччі вона бачила померлих родичів, друзів та Ісуса, розповіла жінка в подкасті JeffMara Podcast на Youtube.

Причиною її алергічної реакції став пилок з квітки лілій. Того ранку вона приїхала на роботу в лікарню та відчувала, як її щось роздирало в горлі, а потім вона почала задихатися.

Медсестра каже, що її поведінку помітили колеги, а один з них дав їй десятикратну дозу адреналіну. Це призвело до того, що вона почала втрачати свідомість, а її серце запинилося.

"Зривайте з мене одяг, підключайте електроди, дійте просто зараз!" — закричала медсестра. В цей момент вона остаточно "відключилася.

Потім до неї почали приходити видіння — Джулія побачила подругу, яка покінчила життя самогубством, свою мачуху після смерті від серцевого приступу та біологічну маму.

"Я перейшла в стан, який називається pulseless VTAC (фібриляція шлуночків без пульсу). Моє серце буквально вибухнуло… настала смерть. Колір шкіри змінився з синього на сірий — колір мертвого тіла. Я була м’яка, без тонусу, як ганчірка", — розповідає жінка.

Канадська медсестра Джулія Еванс пережила клінічну смерть Фото: Facebook

Саме тоді вона остаточно опинилася посеред чорної порожнечі, де не було тіла, звуків чи відчуттів. Все довкола розсипалося на "дрібні пікселі", а потім канадка почала чути голоси покійних рідних і друзів.

Вона каже, що ніби зависла в повітрі на два фути (62 см) над власним тілом та бачила, як лікарі "працюють над моїм тілом". А потім усе раптово змінилось — жінка опинилася в просторі неймовірного світла й кольорів.

"Неможливо описати це людськими словами. Єдине, як я можу це передати — це було чисте самоприйняття, абсолютна любов. Це було як Дім Любові. Я відчувала присутність кожного, хто помер до мене. Вони стояли поруч. І я була спокійна", — говорить Джулія, додавши, що потім різко відчула удар, і її наче силою жбурнули назад у тіло. Вона описує це відчуття, ніби дуже боляча впала.

Прокинувшись, вона побачила медпрацівника з довгим волоссям і спершу подумала, що це Ісус. А потім зрозуміла, що вона прийшла до тями, та була повністю без одягу.

"Я глянула вниз і сказала: "Хто розрізав мій улюблений синій бюстгальтер?"" — згадує канадка.

Джулія зізнається, що пережите було важко осмислити. Лише через рік вона змогла прийняти те, що сталося.

"Я усвідомила: я дійсно побачила світло. Я відчула маму. Я насправді це пережила", — резюмувала жінка, додавши, що після цього переосмислила своє життя.

Наразі жінка написала книжку про власний досвід, веде активну діяльність у соцмережах, а також далі працює в лікарні та почала освоювати фах психотерапевта. Вона каже, що пережите дозволило їй отримати "психічне чуття" — тепер вона бачить набагато краще "емоції та душі інших людей".

