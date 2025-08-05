"Невідомий голос" врятував жінку після фатальної автокатастрофи та показав її майбутнє (фото)

42-річна мешканка Швеції Жаннет Гедстрьом потрапила у важку автокатастрофу у 2004 році, через що опинилася в комі на три доби. Коли вона перебувала без свідомості, то її відвідав "невідомий голос", який розповів їй про майбутнє, і вивів зі стану коми.

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Шведка розповідає, що їй показали, як вона одужає, знайде чоловіка та стане матір'ю трьох дітей, говорить вона в інтерв'ю Mirror.

За словами Жаннет, того дня вона разом із сестрою була в автомобільній подорожі, коли трапилася трагедія. Сестра намагалася обігнати вантажівку, коли інша фура раптово змінила смугу руху. Їхній автомобіль викинуло на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з іншою машиною.

Удар був настільки потужним, що внутрішні органи Жанетт змістилися під серце, кишківник розірвався, діафрагма була пошкоджена, а обидві легені — пробиті. Вона буквально вмирала. Саме тоді, за її словами, вона пережила позатілесний досвід.

Авто Жаннет після ДТП Фото: Mirror

Вона описала, як опинилася у своєрідній "кімнаті очікування" і відчула там глибоке почуття спокою та належності. Але вона знала, що має повернутися, бо ще не виконала свою місію на Землі.

"Я побачила три енергії. Дві з них були ангелами, а третя — моя хрещена мати, яка вже померла. Вони показали мені чоловіка, за якого я вийду заміж, і дітей, яких я матиму", — згадує жінка.

Вона розповідає, що янголи показали їй, наскільки важливо, щоб життя тривало. Також вона чула голоси всіх, хто молився за неї — мами, тата, сестри, друзів — і зрозуміла, що не може їх підвести.

"Я мусила дослідити своє майбутнє, яке мені було показано. І я вирішила повернутися", — розповіла шведка.

Після повернення до тіла Жанетт дізналася, що перебувала у комі три дні, під час яких лікарі проводили надскладну хірургічну операцію. Лікарі не вірили, що вона виживе, але жінка почала дихати через апарат штучної вентиляції, їй зшили повіки, встановили титановий стрижень у руку, а три хребці в спині з’єднали.

Попри те, що вона офіційно вважається людиною з інвалідністю, Жанетт не має жодних ускладнень чи залишкових ушкоджень. А згодом пророцтва "голосів" почали збуватися — вона вийшла заміж за чоловіка, чию енергію "відчула" у тій кімнаті, і зараз має двох дітей.

Жаннет і її чоловік Фото: Mirror

"Я ніколи не бачила його фізично, але відчула його душу, ще до знайомства. І так, це був саме той чоловік — я знала це всередині себе. Я також відчула присутність наших дітей, я відчувала їх ще до того, як вони з’явилися", — розповіла шведка.

За її словами, вона наразі має двох дітей та каже, що ще одна дитина відсутня. Вона це пояснює тим, що втратила сина під час вагітності, і саме він міг бути третім, або на неї з чоловіком "ще чекає несподіванка".

Наразі Жанетт каже, що зараз її ставлення до життя зовсім інше. Вона зрозуміла, що коли її майбутнє почало справджуватись, то це відчувалося як згадка, а не як сюрприз.

"Ніби життя підтверджувало те, що я вже бачила внутрішнім зором. Тепер я дуже ціную життя. Я знаю, що маю бути тут. І я більше не боюся смерті — бо знаю, що чекає на іншому боці. Коли прийде мій час — він прийде", — резюмувала пані Гедстрьом.

Раніше Фокус розповідав, що жінка повернулася після клінічної смерті до тями. 33-річна американка Бріанна Лаферті вважає, що була мертвою вісім хвилин і за цей час встигла побачити багато того, що їй не було зрозумілим.

Згодом стало відомо про те, як чоловік помер на сім хвилин і побачив потойбіччя. За час своєї клінічної смерті він побачив незвичні явища, про які розповів після повернення до тями.