"Неизвестный голос" спас женщину после роковой автокатастрофы и показал ее будущее (фото)

42-летняя жительница Швеции Жаннет Хедстрём попала в тяжелую автокатастрофу в 2004 году, из-за чего оказалась в коме на трое суток. Когда она находилась без сознания, то ее посетил "неизвестный голос", который рассказал ей о будущем, и вывел из состояния комы.

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Шведка рассказывает, что ей показали, как она выздоровеет, найдет мужа и станет матерью троих детей, говорит она в интервью Mirror.

По словам Жаннет, в тот день она вместе с сестрой была в автомобильном путешествии, когда случилась трагедия. Сестра пыталась обогнать грузовик, когда другая фура внезапно сменила полосу движения. Их автомобиль выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другой машиной.

Удар был настолько мощным, что внутренние органы Жанетт сместились под сердце, кишечник разорвался, диафрагма была повреждена, а оба легких — пробиты. Она буквально умирала. Именно тогда, по ее словам, она пережила внетелесный опыт.

Авто Жаннетт после ДТП Фото: Mirror

Она описала, как оказалась в своеобразной "комнате ожидания" и почувствовала там глубокое чувство покоя и принадлежности. Но она знала, что должна вернуться, потому что еще не выполнила свою миссию на Земле.

"Я увидела три энергии. Две из них были ангелами, а третья — моя крестная мать, которая уже умерла. Они показали мне мужа, за которого я выйду замуж, и детей, которых я буду иметь", — вспоминает женщина.

Она рассказывает, что ангелы показали ей, насколько важно, чтобы жизнь продолжалась. Также она слышала голоса всех, кто молился за нее — мамы, папы, сестры, друзей — и поняла, что не может их подвести.

"Я должна была исследовать свое будущее, которое мне было показано. И я решила вернуться", — рассказала шведка.

По возвращении к телу Жанетт узнала, что находилась в коме три дня, во время которых врачи проводили сложнейшую хирургическую операцию. Врачи не верили, что она выживет, но женщина начала дышать через аппарат искусственной вентиляции, ей сшили веки, установили титановый стержень в руку, а три позвонка в спине соединили.

Несмотря на то, что она официально считается человеком с инвалидностью, Жанетт не имеет никаких осложнений или остаточных повреждений. А потом пророчества "голосов" начали сбываться — она вышла замуж за мужчину, чью энергию "почувствовала" в той комнате, и сейчас имеет двоих детей.

Жаннет и ее муж Фото: Mirror

"Я никогда не видела его физически, но почувствовала его душу, еще до знакомства. И да, это был именно тот человек — я знала это внутри себя. Я также почувствовала присутствие наших детей, я чувствовала их еще до того, как они появились", — рассказала шведка.

По ее словам, она сейчас имеет двоих детей и говорит, что еще один ребенок отсутствует. Она это объясняет тем, что потеряла сына во время беременности, и именно он мог быть третьим, или ее с мужем "еще ждет неожиданность".

Сейчас Жанетт говорит, что сейчас ее отношение к жизни совсем другое. Она поняла, что когда ее будущее начало сбываться, то это ощущалось как воспоминание, а не как сюрприз.

"Будто жизнь подтверждала то, что я уже видела внутренним зрением. Теперь я очень ценю жизнь. Я знаю, что должна быть здесь. И я больше не боюсь смерти — потому что знаю, что ждет на другой стороне. Когда придет мое время — оно придет", — резюмировала госпожа Хедстрем.

Ранее Фокус рассказывал, что женщина вернулась после клинической смерти в сознание. 33-летняя американка Брианна Лаферти считает, что была мертвой восемь минут и за это время успела увидеть много того, что ей не было понятным.

Впоследствии стало известно о том, как мужчина умер на семь минут и увидел потусторонний мир. За время своей клинической смерти он увидел необычные явления, о которых рассказал после возвращения в сознание.