Жінка померла та розповіла про потойбіччя: просила в Бога повернутися до сім'ї (фото)

Британка Пегі Робінсон розповідає, що вона двічі перебувала на межі життя та смерті, а також розмовляла з Богом. Вона просила Всевишнього відпустити її до родини та дітей попри його небажання повертати жінку до життя.

Related video

Себе жінка називає "експертом з обману смерті", адже вперше ледь не загинула в п’ятирічному віці, коли плавала в місцевому ставку, повідомляє Mirror.

У 1986 році Пегі Робінсон було всього 25, коли вона була на другому місяці вагітності двійнею й відчувала різкий біль у тазу, але лікарі запевнили, що це не позаматкова вагітність. За кілька днів біль став таким сильним, що вона не могла ходити, а потім почалася сильна кровотеча. Її терміново доправили до лікарні, посадили в інвалідний візок і везли довгим коридором у палату.

"Я намагалася поворухнути пальцями. Щось різко сіпнулося, і моє тіло ніби від’єдналося від свідомості. Я не могла ним керувати. Здавалося, що знепритомнію, і підборіддя впало на груди. Раптом я злетіла, немов ракета в космос. Я злякалася: знала, що щойно померла", — згадує жінка.

Пегі описує цей політ як "американські гірки без виходу": їй здавалося, що вона мчить крізь галактики, аж доки опинилася у сяйливій білій кімнаті, де на неї чекав Бог. За її словами, показав їй видіння: у продуктовому магазині хлопчик вимагав, щоб йому дали бажане негайно.

Пегі у віці 25 років під час своїх видінь Фото: Jam Press

"Я знову глянула на Бога: він показував, що я поводжуся як розпещена дитина. Я зрозуміла: він дає знак, що треба змиритися. Бог сказав, що настав мій час. Я вигукнула "насильство", а мій голос ніби прискорився й слова злітали в чисте, біле повітря", — каже Пегі.

Поки чекала відповіді, Пегі побачила чоловіка в білому одязі з хвилястим волоссям до плечей. Вона каже, що це був Ісус, з яким вони опустилися на Землю, де побачила синів, які говорили про її смерть. Наймолодший син, Джеремі, сказав братові, що хоче, аби "мама повернулася, і хочу цього просто зараз".

"Я ридала біля ніг Ісуса, а Бог сидів поруч із ним. Це моя провина, що я померла: я ризикнула, і тому обрала залишитися. Я вирішила чекати там, поки мої сини колись прийдуть до мене. Але коли почала заспокоюватися, запитала в Бога: "Хто навчить їх життя, крім тебе?", — згадує британка, коли раптом знову опинилася в лікарні.

Подальше обстеження показало: у Пегі сталася внутрішня кровотеча, що заповнила всю черевну порожнину аж до грудей – наслідок трубної (позаматкової) вагітності. Рідні отримали дзвінок, що вона, ймовірно, не виживе. Попри втрату обох немовлят, Пегі вижила.

Пегі виховала трьох дітей і нині вже є пенсіонеркою Фото: Jam Press

Минуло майже сорок років. Нині, у 64, вона ділиться пережитим, щоб довести: смерті як такої не існує. Жінка говорить, що Бог дає нам спогади, аби навчати, а вони "зберігаються в наших душах і незабутні".

"Чим ми старші й мудріші, тим глибше здатні їх усвідомлювати. Це подарунок, який розкривається знов і знов", — каже вона.

Британка каже, що зрозуміла, що люди ніколи не самими. Для цього варто навчити слухати, адже Всевишній може "показати сцену з вашого майбутнього, яка ніколи не має статися, може прискорити або сповільнити час".

"Це те, що необхідно нам у певний момент, щоб збагнути, як він нас любив і оберігав. Я щодня наповнена вдячністю за те, що Бог дозволив мені повернутися й виростити своїх хлопців", — відверто каже пані Робінсон.

Раніше Фокус розповідав, як чоловік помер під час операції на сім хвилин. За час своєї клінічної смерті він побачив незвичні явища, про які розповів після повернення до тями.

Згодом стало відомо, що жінка пережила клінічну смерть через алергію. Протягом певного часу вона перебувала в клінічній смерті, під час якої у неї були "неописувані словами" видіння.