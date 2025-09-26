Померла на 3 хвилини: жінка після клінічної смерті перестала бути атеїсткою, що сталось

Трісія Баркер з США перестала бути атеїсткою після того, як потрапила у ДТП та померла на 3 хвилни.

Жінка стверджує, що Бог підказав їй стати вчителькою та покинути юридичний факультет, пише Daily Mail.

Коли Трісії був 21 рік, вона на авто потрапила в ДТП, внаслідок чого отримала тяжкі травми і 17 годин чекала на операцію.

Під час операції, як стверджує Трісія, вона померла на 3 хвилини.

За її словами, вона побачила світло в лікарняній палаті та медиків, які намагалися врятувати її понівечене світло. Жінка каже, що вона не хотіла на це дивитися, тому почала мандрувати лікарнею.

Згодом душа жінки перенеслася до іншого виміру, де зустріла свого дідуся. За її словами, він хоч і помер у літньому віці, проте там був молодим. Саме він запитав, чи хоче вона зустрітися з Богом. Трісія відповіла, що так.

Зрештою жінка почула гучний голос.

"Це було щось, що не можна було заперечити. Як вібрація. Я знала, що це був Бог. Це струсонуло мене до глибини душі. Це була чиста любов", — розповіла Трісія.

У видінні той, хто розмовляв, сказав Трісії, яка на той час хотіла стати юристкою, що насправді її доля — це бути викладачкою. Коли вона заперечила, що вчителі не заробляють багато грошей, Бог засміявся і показав їй душі вздовж річки — деякі з них були оточені страхом і темрявою, а деякі були сповнені світла.

"Позбав своїх учнів страху", — нібито сказав Бог Трісії.

Жінка підкреслила, що саме після цієї розмови вона раптово прокинулася, задихаючись у відділенні інтенсивної терапії.

Тоді Трісія попросила клаптик паперу, щоб записати спогади про свою подорож потойбіччям.

Зазначається, що Трісія за порадою Бога перейшла з юридичного факультету і стала викладачкою, а ще вона повірила в Бога.

