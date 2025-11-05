Хотіла стати "живою Барбі": загадково померла 31-річна блогерка, яка зробила 27 пластичних операцій

У Сан-Паулу правоохоронці відкрили справу після смерті 31-річної блогерки Барбари Янкавскі, відомої під псевдонімом Boneca Desumana (у перекладі — "Нелюдська лялька"). Дівчина прославилася у соцмережах завдяки численним пластичним операціям, яких, за даними ЗМІ, вона зробила щонайменше 27, витративши орієнтовно 42 тисячі фунтів стерлінгів.

Тіло Барбари знайшли у будинку в районі Лапа, на заході міста Сан-Паулу. За словами місцевих медіа, вона провела день із 51-річним адвокатом, який орендував її компанію. Чоловік повідомив поліції, що вони вживали наркотики, а потім інфлюенсерка заснула поруч із ним, залишившись у нижній білизні, пише Daily Star.

Поліція класифікувала смерть як "підозрілу". За попередніми даними, на тілі Барбари були виявлені травма ока та сліди на спині. Повний висновок судмедекспертів очікується найближчим часом.

Барбара Янкавскі після 27 пластичної операції Фото: Instagram

Свідчення надала також подруга адвоката, яка перебувала у квартирі раніше того дня. Вона заявила, що Барбара могла отримати травму ока після падіння.

Інфлюенсерка мала понад 55 тисяч підписників в Instagram і часто з’являлася у телешоу та рекламних кампаніях. Її останні публікації викликали занепокоєння серед шанувальників: після однієї з операцій вона показала відео з почервонілими очима, жартома коментуючи — "шрами майже непомітні".

Після новини про смерть сторінку Барбари заполонили слова співчуття.

"Не можу повірити… ти була прекрасною. Спочивай із миром", — написала одна з підписниць.

