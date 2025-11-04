Жінка померла на декілька хвилин та зустріла батька в потойбіччі: він показав їй майбутнє (відео)

Шотландка Джейн Доусон опинилася на межі смерті, коли народжувала сина 24 роки тому. Під час видінь вона зустріла в потойбіччі свого покійного тата, який ошелешив її неочікуваним відкриттям.

Жінка розповіла, що відчула, як її душа залишає тіло, а біль миттєво зникає, а потім — вона опинилася в особливому просторі, цитує слова шотландки видання The Mirror.

Джейн говорить, що пологи її сина проходили з ускладненнями 24 роки тому. Саме тоді вона втратила свідомість і опинилася в клінічній смерті.

"Я вже готувалася народити, коли відчула дивну хвилю. Сили мене покинули. Я зрозуміла: це кінець. Відчула, як душа виходить із тіла — і біль зник. Це було неймовірно. У ту ж мить я відчула знайому енергію", — згадує Джейн.

Вона розповідає, що в тому просторі хтось її торкнувся та обернулася. Це був її покійний тато, який помер лише за три місяці до пологів.

"Ми зустрілися душею до душі. Я не бачила його, не чула, але знала — це він. Я простягнула руки й заплакала від радості, що мій тато поруч. Ми обмінювалися любов’ю, думками й знанням без слів. І він сказав, що мій час ще не настав", — розповідає шотландка.

Батько пояснив, що вона має повернутися до тіла, народити дитину і виростити його. Перед тим, каже Джейн, він показав їй "стрічку" з подіями майбутнього — усім, що ще чекає. Потім її "повернуло" до тіла, і вона без ускладнень народила хлопчика.

Джейн у молодості разом зі своїм батьком Фото: Facebook

Згодом Джейн помітила дивну схожість між її сином та своїм батьком. За словами жінки, був абсолютно точно виглядає як дідусь у молодості та має схожі наміри щодо майбутнього.

"Коли мій син народився, він був точнісінькою копією тата на дитячих фото. А коли почав говорити, попросив у мене кийок і наручники — бо хотів бути поліцейським, як дідусь", — говорить шотландка

Сама жінка говорить, що це приносить їй величезну втіху та відчуття, що її батько все ще поруч. Вона додає, що цей досвід навчив її інакше дивитися на життя та час після смерті.

"Ми приходимо сюди, щоб навчитися. Коли помираємо, потрапляємо у нефізичний вимір, переглядаємо прожите життя і повертаємося з частинкою старої енергії. Поруч із нами завжди є люблячі істоти, які нас підтримують.Життя складне, але магія й дива, які трапляються завдяки таким речам, роблять його світлішим. Раніше я страшенно боялася смерті. Тепер — чекаю її спокійно, коли прийде час. Просто пам’ятайте: ви ніколи не самі. І життя ніколи не закінчується — це безперервний колообіг", — підсумовує Джейн

