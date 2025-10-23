7 секунд "за межею": чоловік після клінічної смерті розповів про вибір, який йому дали (відео)

Іспанець Алехандро Санчез Марін каже, що провів сім секунд «за межею», коли його серце зупинилося через внутрішню кровотечу. У цей короткий час, він потрапив у місце, схоже на криницю, залиту золотим сяйвом.

За словами біофізика за освітою, він зустрів там трьох істот, які дали йому вибір — повернутися до сім’ї чи залишитися назавжди, розповів чоловік в інтерв'ю.

Іспанець згадує, що це тривало сім секунд — він був у тунелі, схожому на колодязь. Коли він глянув угору, то побачив невідомих його сутностей у яскравому світлі.

"Я бачив їхні силуети й точно знав, хто вони. Без жодних сумнівів", — згадує іспанець.

Алехандро говорить, що пережив клінічну смерть після госпіталізації. У цю мить його тіло залишилося нерухомим, а свідомість перенеслася кудись поза фізичний світ.

"Світло було жовтим, дуже сильним. І я знав — не вірив, не здогадувався, а саме знав, що мене зустрічають. Якщо я прийму їхню допомогу — помру", — розповідає чоловік.

Учений розповів, що не чув голосів — натомість відчував, ніби спілкується з істотами подумки: Коли йому дали вибір — залишитися "там" або повернутися до життя, то Алекс відповів:

"Я подякував їм і сказав: "Ще ні". Я подумав про своїх доньок. І тоді повернувся".

Алехандро Санчез Марін пережив клінічну смерть Фото: YouTube

Після цього чоловік відчув спокій і ясність, яких, каже, не відчував ніколи раніше. Алехандро підкреслює, що цей досвід не був ані сном, ані галюцинацією, ані результатом медикаментів — він здавався "реальнішим за реальність".

"Я був по той бік сім секунд. І коли вирішив повернутися, все навколо ніби розчинилося у світлі", — згадує науковець.

Після пережитого вчений каже, що його ставлення до життя й свідомості змінилося назавжди. Він переконаний, що існування людської свідомості містить значно більше загадок, ніж він припускав.

"Це змінило мене. Тепер я не боюся смерті. Тепер я знаю, що свідомість — це щось значно більше, ніж хімія мозку", — резюмує іспанець.

Раніше Фокус розповідав про те, як американка після клінічної смерті перестала бути атеїсткою. Трісія Баркер з США перестала бути атеїсткою після того, як потрапила у ДТП та померла на 3 хвилни.

Згодом стало відомо, що жінка розповіла про потойбіччя та чому перестала боятися його. Вона розповіла, що після пережитого спокійніше ставиться до факту скінченності існування.