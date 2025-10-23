7 секунд "за гранью": мужчина после клинической смерти рассказал о выборе, который ему дали (видео)

Испанец Алехандро Санчез Марин говорит, что провел семь секунд "за чертой", когда его сердце остановилось из-за внутреннего кровотечения. В это короткое время, он попал в место, похожее на колодец, залитый золотым сиянием.

По словам биофизика по образованию, он встретил там трех существ, которые дали ему выбор — вернуться к семье или остаться навсегда, рассказал мужчина в интервью.

Испанец вспоминает, что это длилось семь секунд — он был в туннеле, похожем на колодец. Когда он взглянул вверх, то увидел неизвестных ему сущностей в ярком свете.

"Я видел их силуэты и точно знал, кто они. Без всяких сомнений", — вспоминает испанец.

Алехандро говорит, что пережил клиническую смерть после госпитализации. В этот момент его тело осталось неподвижным, а сознание перенеслось куда-то вне физического мира.

"Свет был желтым, очень сильным. И я знал — не верил, не догадывался, а именно знал, что меня встречают. Если я приму их помощь — умру", — рассказывает мужчина.

Ученый рассказал, что не слышал голосов — зато чувствовал, будто общается с существами мысленно: Когда ему дали выбор — остаться "там" или вернуться к жизни, то Алекс ответил:

"Я поблагодарил их и сказал: "Еще нет". Я подумал о своих дочерях. И тогда вернулся".

Алехандро Санчез Марин пережил клиническую смерть Фото: YouTube

После этого мужчина почувствовал спокойствие и ясность, которых, говорит, не испытывал никогда раньше. Алехандро подчеркивает, что этот опыт не был ни сном, ни галлюцинацией, ни результатом медикаментов — он казался "реальнее реальности".

"Я был по ту сторону семь секунд. И когда решил вернуться, все вокруг будто растворилось в свете", — вспоминает ученый.

После пережитого ученый говорит, что его отношение к жизни и сознанию изменилось навсегда. Он убежден, что существование человеческого сознания содержит значительно больше загадок, чем он предполагал.

"Это изменило меня. Теперь я не боюсь смерти. Теперь я знаю, что сознание — это нечто гораздо большее, чем химия мозга", — резюмирует испанец.

Ранее Фокус рассказывал о том, как американка после клинической смерти перестала быть атеисткой. Трисия Баркер из США перестала быть атеисткой после того, как попала в ДТП и умерла на 3 минуте.

Впоследствии стало известно, что женщина рассказала о потустороннем мире и почему перестала бояться его. Она рассказала, что после пережитого спокойнее относится к факту конечности существования.