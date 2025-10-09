Опыт двух смертей: женщина рассказала о загробной жизни и почему перестала бояться ее (видео)

Американка Дебора Прам пережила две клинические смерти, которые изменили ее взгляды на жизнь и небытие. Она рассказала, что после пережитого спокойнее относится к факту конечности существования.

Впервые она оказалась на грани жизни и смерти во время преждевременных родов сына, а второй раз — через десять лет после страшного ДТП, рассказывает историю LADBible.

Первый опыт, близкий к смерти, у нее произошел, когда она начала рожать сына за четыре недели до предполагаемого срока. Тогда врачи предупреждали женщину о вероятности преждевременных родов, однако женщина не поверила им.

В тот день она почувствовала отход околоплодных вод и поняла, что начались схватки. Врачи забрали женщину в акушерский зал, но она потеряла сознание.

"Вдруг сущность моего "я" оказалась в углу комнаты, глядя сверху на все происходящее", — вспоминает то состояние госпожа Прам.

Ее опыт выхода из тела длился несколько минут, однако ее сын родился здоровым. Десять лет спустя она снова оказалась на грани, когда с мужем попала в автомобильную аварию.

"Следующее, что я помню — я в желтом пространстве. Как будто меня опустили в чан с желтым пудингом — но не в плохом смысле. Я была полностью окружена этим желтым сиянием", — рассказывает американка.

Дебора и ее муж в молодости Фото: Facebook Дебора и ее муж в 2023 году Фото: Facebook

Она говорит, что не чувствовала связи между телом и собой, а в то же время здесь был "глубокий покой и почти тихая радость". Дебора говорит, что чувствовала себя более "дома" в этом месте, чем когда-либо в жизни.

"Это чувствовалось вне времени. Я не могу сказать, что была там минуту или столетие. И в какой-то момент я начала слышать что-то похожее на взволнованный голос моего мужа. Позже он сказал, что я была без сознания примерно три или четыре минуты. И мне было так стыдно из-за этого, но я не хотела возвращаться. Я не знала, где я, но не хотела возвращаться", — вспоминает женщина.

После возвращения к жизни Дебора рассказала, что ей, кажется, помог молодой человек, который вытащил ее из машины, хотя ее муж настаивает, что такого человека там не было. После этих переживаний Дебора стала более духовной и больше не боится конца своей жизни.

"Один из моих самых больших страхов в жизни — что я умру в одиночестве или что меня покинут, но этот опыт снял остроту этого страха. Теперь я менее религиозна, но более духовна... Мои опыты, близкие к смерти, остро напомнили о конечности жизни. Я редко откладываю что-то на потом, потому что никогда не могу быть уверена, что мне подарят еще один завтрашний день", — резюмирует американка.

