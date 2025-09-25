Женщина пережила кому и клиническую смерть: побывала в аду и рассказала об увиденном (видео)

Медсестра из Калифорнии (США) Бриджетт Кэндис пережила клиническую смерть и кому, во время которой пришлось увидеть жуткие видения. Женщина убеждена, что побывала в аду, а то, что она там увидела, ужаснуло ее.

Related video

Женщина рассказывает, что после вакцинации от COVID-19 начала страдать от сердечной аритмии и панических атак, рассказала об этом на подкасте Touching the Afterlife.

Американка говорит, что тогда ей все говорили, что это "не от прививки", а скорее из-за стресса, потому что больницы "перегружены работой". Однако через несколько недель ситуация ухудшилась и женщине стало хуже.

"Через несколько недель я почувствовала странную боль в горле, появился странный кашель. Я всем повторяла: что-то не так, я будто задыхаюсь", — вспоминает Бриджетт.

Коллеги пытались успокоить ее, убеждая, что это лишь тревога, но Бриджетт не верила. Тогда она начала прикладываться к бутылке, но становилось "все хуже и хуже".

"Я начала терять сознание, было ощущение, что не могу дышать. Хотя анализы показывали нормальный уровень кислорода в крови, состояние ухудшалось, и руководство больницы решило отпустить меня домой", — вспоминает американка.

Она посещала разных врачей, но слышала только, что симулирует. Наконец нашла специалистку по отоларингологии, которая ей поверила.

"Она осмотрела меня и сказала: "Я не понимаю, как вы вообще живы. Вам немедленно нужна операция. Ваш дыхательный путь шириной как грифель карандаша или даже меньше", — рассказывает медсестра тот разговор, а потом произошло неожиданное — состояние Бриджетт ухудшилось настолько, что она впала в кому.

Бриджет оказалась в больнице Фото: Instagram Медсестра воспитывает троих детей Фото: Instagram

Тогда и началось ее жуткое видение Ада. Она описывает, что была "перенесена" вместе с другими людьми в демонический мир, а странное бледное существо, похожее на одного из древнеегипетских богов, привязало ее к кровати.

"Он как бы взвешивает жизнь человека, и это решает, куда именно в Аду ты попадешь. Там все очень организовано", — вспоминает она.

Во время этого Бриджетт видела других "узников Ада", которых заставляли снова и снова переживать свои самые страшные кошмары: там была семья: мама, папа и двое детей, а кто-то из родителей переживал свой ужас бесконечно.

"Они играли с детьми, когда кто-то заходил и казнил детей на их глазах. Затем убивали маму или папу... это было ужасно. Я не была уверена, кого именно пытают, только видела, как демон непрерывно "разрывает семью на части", — вспоминает свои видения американка.

Вторая история, которую она помнила, это когда мужчину заставляли убить его ребенка, давая в руки снайперскую винтовку. Демоны подвешивали ребенка в пижамке к стенке, и пока он страдал, то неизвестные существа говорили отцу — либо он убивает ребенка, либо они будут подвергать его пыткам на его глазах.

"Отец плакал и плакал. Наконец он решился, но несколько раз промахнулся, попадая в разные части тела. Малыш кричал. Наконец он выстрелил в голову и просто полностью сломался после этого. А еще я видела десятки других ужасных пыток, среди которых — сожжение заживо за занятия йогой", — рассказывает Бриджетт.

В конце концов демоны начали мучить и ее саму — она чувствовала, как ее пытались сжечь, заморозить и бить, причиняя боль. Она смогла выйти из ужасной комы, только когда начала кричать и звать на помощь Иисуса.

"Потом я проснулась — это было на девятый или десятый день — и тогда все поняла для себя. Сейчас я решила посвятить жизнь Иисусу и много раз пересказывала то, что там увидела. Я хочу достучаться до тех, кто не верит в это, чтобы им не пришлось переживать то, что я видела там", — резюмирует мать троих детей.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина умер во время операции и рассказал о потустороннем мире. За время своей клинической смерти он увидел необычные явления, о которых рассказал после возвращения в сознание.

Впоследствии стало известно, как женщина умерла и просила у Бога вернуться в семью. Она просила Всевышнего отпустить ее к семье и детям, несмотря на его нежелание возвращать женщину к жизни.