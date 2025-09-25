Жінка пережила кому та клінічну смерть: побувала в пеклі та розповіла про побачене (відео)

Медсестра з Каліфорнії (США) Бріджет Кендіс пережила клінічну смерть та кому, під час якої довелося побачили моторошні видіння. Жінка переконана, що побувала в Пеклі, а те, що вона там побачила, жахнуло її.

Жінка розповідає, що після вакцинації від COVID-19 почала страждати від серцевої аритмії та панічних атак, розповіла про це на подкасті Touching the Afterlife.

Американка говорить, що тоді їй всі говорили, що це "не від щеплення", а скоріше через стрес, бо лікарні "перевантажені роботою". Однак за кілька тижнів ситуація погіршилася і жінці стало гірше.

"За кілька тижнів я відчула дивний біль у горлі, з’явився дивний кашель. Я всім повторювала: щось не так, я ніби задихаюся", — згадує Бріджет.

Колеги намагалися заспокоїти її, переконуючи, що це лише тривога, але Бріджет не вірила. Тоді вона почала прикладатися до пляшки, але ставало "все гірше й гірше".

"Я почала втрачати свідомість, було відчуття, що не можу дихати. Хоча аналізи показували нормальний рівень кисню в крові, стан погіршувався, і керівництво лікарні вирішило відпустити мене додому", — згадує американка.

Вона відвідувала різних лікарів, але чула лише, що симулює. Нарешті знайшла спеціалістку з отоларингології, яка їй повірив.

"Вона оглянула мене і сказала: "Я не розумію, як ви взагалі живі. Вам негайно потрібна операція. Ваш дихальний шлях завширшки як грифель олівця чи навіть менший", — переповідає медсестра ту розмову, а потім сталося неочікуване — стан Бріджет погіршився настільки, що вона впала в кому.

Бріджет опинилася в лікарні Медсестра виховує трьох дітей

Тоді й розпочалося її моторошне видіння Пекла. Вона описує, що була "перенесена" разом з іншими людьми в демонічний світ, а дивна бліда істота, схожа на одного з давньоєгипетських богів, прив’язала її до ліжка.

"Він нібито зважує життя людини, і це вирішує, куди саме в Пеклі ти потрапиш. Там усе дуже організовано", — згадує вона.

Під час цього Бріджет бачила інших "в’язнів Пекла", яких змушували знову й знову переживати свої найстрашніші кошмари: там була родина: мама, тато і двоє дітей, а хтось із батьків переживав свій жах безкінечно.

"Вони гралися з дітьми, коли хтось заходив і страчував дітей на їхніх очах. Потім убивали маму чи тата… це було жахливо. Яне була певна, кого саме катують, лише бачила, як демон безперервно "розриває родину на частини", — згадує свої видіння американка.

Друга історія, яку вона пам'ятала, це коли чоловіка примушували вбити його дитину, даючи в руки снайперську гвинтівку. Демони підвішували дитину в піжамці до стінки, і поки вона страждала, то невідомі істоти говорили батькові — або він вбиває дитину, або вони піддаватимуть її тортурам на його очах.

"Батько плакав і плакав. Нарешті він наважився, але кілька разів промахнувся, влучаючи в різні частини тіла. Малюк кричав. Нарешті він вистрелив у голову й просто повністю зламався після цього. А ще я бачила десятки інших жахливих катувань, серед яких — спалення живцем за заняття йогою", — розповідає Бріджет.

Зрештою демони почали мучити і її саму — вона відчувала, як її намагалися спалити, заморозити та бити, завдаючи болю. Вона змогла вийти з жахливої коми, лише коли почала кричати й кликати на допомогу Ісуса.

"Потім я прокинулася — це було на дев’ятий чи десятий день — і тоді все зрозуміла для себе. Нині я вирішила присвятити життя Ісусу та багато разів переповідала те, що там побачила. Я хочу достукатися до тих, хто не вірить в це, щоби їм не довелося переживати те, що я бачила там", — резюмує мати трьох дітей.

