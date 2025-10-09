Досвід двох смертей: жінка розповіла про потойбіччя та чому перестала боятися його (відео)

Американка Дебора Прам пережила дві клінічні смерті, яка змінили її погляди на життя та небуття. Вона розповіла, що після пережитого спокійніше ставиться до факту скінченності існування.

Вперше вона опинилася на межі життя та смерті під час передчасних пологів сина, а вдруге — через десять років після страшної ДТП, переповідає історію LADBible.

Перший досвід, близький до смерті, у неї стався, коли вона почала народжувати сина за чотири тижні до передбачуваного терміну. Тоді лікарі попереджали жінку про ймовірність дочасних пологів, однак жінка не повірила їм.

В той день вона відчула відхід навколоплідних вод і зрозуміла, що почалися перейми. Лікарі забрали жінку до акушерського залу, але вона втратила свідомість.

"Раптом сутність мого "я" опинилася в кутку кімнати, дивлячись згори на все, що відбувається", — згадує той стан пані Прам.

Її досвід виходу з тіла тривав кілька хвилин, однак її син народився здоровим. Десять років вона знову опинилася на межі, коли з чоловіком потрапила в автомобільну аварію.

"Наступне, що я пам’ятаю — я в жовтому просторі. Наче мене опустили в чан з жовтим пудингом — але не в поганому сенсі. Я була повністю оточена цим жовтим сяйвом", — розповідає американка.

Дебора та її чоловік в молодості Фото: Facebook Дебора та її чоловік у 2023 Фото: Facebook

Вона говорить, що не відчувала зв'язку між тілом та собою, а водночас тут був "найглибший спокій і майже тиха радість". Дебора каже, що почувалася більш "вдома" в цьому місці, ніж будь-коли в житті.

"Це відчувалося поза часом. Я не можу сказати, що була там хвилину чи століття. І в якийсь момент я почала чути щось схоже на схвильований голос мого чоловіка. Пізніше він сказав, що я була без свідомості приблизно три або чотири хвилини. І мені було так соромно через це, але я не хотіла повертатися. Я не знала, де я, але не хотіла повертатися", — згадує жінка.

Після повернення до життя Дебора розповіла, що їй, здається, допоміг молодий чоловік, який витягнув її з машини, хоча її чоловік наполягає, що такого чоловіка там не було. Після цих переживань Дебора стала більш духовною і більше не боїться кінця свого життя.

"Один із моїх найбільших страхів у житті — що я помру на самоті або що мене покинуть, але цей досвід зняв гостроту цього страху. Тепер я менш релігійна, але більш духовна… Мої досвіди, близькі до смерті, гостро нагадали про скінченність життя. Я рідко відкладаю щось на потім, бо ніколи не можу бути впевнена, що мені подарують ще один завтрашній день", — резюмує американка.

