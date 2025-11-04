Женщина умерла на несколько минут и встретила отца в потустороннем мире: он показал ей будущее (видео)

Шотландка Джейн Доусон оказалась на грани смерти, когда рожала сына 24 года назад. Во время видений она встретила в потустороннем мире своего покойного папу, который ошарашил ее неожиданным открытием.

Женщина рассказала, что почувствовала, как ее душа покидает тело, а боль мгновенно исчезает, а затем — она оказалась в особом пространстве, цитирует слова шотландки издание The Mirror.

Джейн говорит, что роды ее сына проходили с осложнениями 24 года назад. Именно тогда она потеряла сознание и оказалась в клинической смерти.

"Я уже готовилась родить, когда почувствовала странную волну. Силы меня покинули. Я поняла: это конец. Почувствовала, как душа выходит из тела — и боль исчезла. Это было невероятно. В тот же миг я почувствовала знакомую энергию", — вспоминает Джейн.

Она рассказывает, что в том пространстве кто-то ее коснулся и обернулась. Это был ее покойный папа, который умер всего за три месяца до родов.

"Мы встретились душой к душе. Я не видела его, не слышала, но знала — это он. Я протянула руки и заплакала от радости, что мой папа рядом. Мы обменивались любовью, мыслями и знанием без слов. И он сказал, что мое время еще не пришло", — рассказывает шотландка.

Отец объяснил, что она должна вернуться в тело, родить ребенка и вырастить его. Перед тем, говорит Джейн, он показал ей "ленту" с событиями будущего — всем, что еще ждет. Затем ее "вернуло" в тело, и она без осложнений родила мальчика.

Джейн в молодости вместе со своим отцом Фото: Facebook

Впоследствии Джейн заметила странное сходство между ее сыном и своим отцом. По словам женщины, он совершенно точно выглядит как дедушка в молодости и имеет схожие намерения относительно будущего.

"Когда мой сын родился, он был точной копией папы на детских фото. А когда начал говорить, попросил у меня дубинку и наручники — потому что хотел быть полицейским, как дедушка", — говорит шотландка

Сама женщина говорит, что это приносит ей огромную радость и ощущение, что ее отец все еще рядом. Она добавляет, что этот опыт научил ее иначе смотреть на жизнь и время после смерти.

"Мы приходим сюда, чтобы научиться. Когда умираем, попадаем в нефизическое измерение, пересматриваем прожитую жизнь и возвращаемся с частичкой старой энергии. Рядом с нами всегда есть любящие существа, которые нас поддерживают, жизнь сложная, но магия и чудеса, которые случаются благодаря таким вещам, делают ее светлее. Раньше я ужасно боялась смерти. Теперь — жду ее спокойно, когда придет время. Просто помните: вы никогда не одни. И жизнь никогда не заканчивается — это непрерывный круговорот", — заключает Джейн

