Померла блогерка Марія Магдалина, яка була залежна від пластичних операцій

33-річну зірку соцмереж було знайдено мертвою в Таїланді. Попередньо, вона загинула, впавши з балкона 9 поверху.

Мексикано-канадська модель Деніз Івонн Джарвіс Гонгора, яка прославилася в соцмережах під псевдонімом Марія Магдалина, була залежна від пластичних операцій і докорінно перетворила свою зовнішність, вставивши імпланти і покривши тіло татуюваннями, пише Daily Mail.

Деніз Гонгора почала покривати своє тіло татуюваннями

За даними поліції Пхукета, Таїланд, тіло Деніз виявили співробітники готелю на парковці Patong Tower після 13:30, лише через кілька годин після заселення на одну ніч.

Незадовго до смерті вона загадково опублікувала в соціальних мережах заключну сцену з фільму "Шоу Трумана" 1998 року разом зі своєю дитячою фотографією.

У сцені, яку вона опублікувала в одному зі своїх численних акаунтів в Instagram, персонаж Джима Керрі, Труман Бербанк, кланяється і каже: "А якщо я вас не побачу, добрий день, добрий вечір і на добраніч".

Вона також змінила ім'я користувача в одному зі своїх інших акаунтів в Instagram на "MaryMagdaleneDied".



Співчуття вже надійшли від її знаменитих друзів, зокрема від реперки Kreayshawn, зірки шоу RuPaul's Drag Race Plane Jane та інфлюенсера Eden the Doll.

У четвер її брат Іван також опублікував зворушливе послання на згадку про свою сестру. Іван опублікував фотографію, на якій він і Гонгора обідають у Мексиці, і написав: "Шкода, що я не приділив тобі більше часу, щоб пізнати тебе краще".

Зірка соціальних мереж витратила тисячі доларів на повне перетворення своєї зовнішності за допомогою екстремальних процедур.

Завдяки численним пластичним операціям Гонгора могла похвалитися приблизно півмільйоном підписників у соціальних мережах.

Вона також була шанованою художницею, яка здобула культовий статус завдяки своїм психоделічним картинам, скульптурам і автопортретам.

У різних інтерв'ю Деніз стверджувала, що виросла в суворій релігійній сім'ї і в дитинстві їй забороняли навіть дивитися мультфільми Діснея.

Так Деніз виглядала до численних пластичних операцій

Вона збунтувалася в 12 років, коли почала вести активне статеве життя і вживати наркотики.

"Дванадцять, тринадцять років були найбожевільнішими роками мого життя", — розповіла вона в подкасті No Jumper.

У 17 років Гонгора працювала стриптизеркою, а пізніше почала займатися ескортом. Після того, як її пластичні операції стали вірусними в інтернеті, вона монетизувала свою популярність, зареєструвавшись на OnlyFans. Її одержимість змінами свого тіла ледь не призвела до сліпоти, коли "Марія Магдалина" зробила собі татуювання на очних яблуках.

Марія Магдалена була також художницею

Оскільки багато з її екстремальних операцій були незаконними, Гонгора часто подорожувала по всьому світу, від Колумбії до Росії, щоб лягти під ніж хірурга. Гонгора зробила свою першу операцію зі збільшення грудей у 21 рік у Мексиці у місцевого стоматолога, і операція виявилася невдалою.

За ці роки вона перенесла безліч операцій, включно з підтяжкою брів, пересадкою жиру, ліпосакцією обличчя і тіла, численними ринопластиками і збільшенням грудей, встановленням вінірів, корекцією "котячого ока", лікуванням інфекцій сідниць, спричинених силіконовими імплантатами, а також декількома бразильськими підтяжками сідниць на додачу до сідничних імплантатів, і багатьом іншим.

Блогерка часто робила незаконні операції

Вона кілька разів мало не померла на операційному столі, а в якийсь момент вона не могла зімкнути губи після численних ін'єкцій філерів.

На початку 2023 року в неї тимчасово залишилися тільки одні груди після того, як один з її імплантатів 38J розміру вибухнув і здувся.

Хоча причина розриву імплантату досі незрозуміла, шанувальники тоді припустили, що Гонгора могла переповнити його за допомогою розширювача. Розширювачі — це особливість деяких імплантатів, що дає змогу пацієнтові самостійно поповнювати їх фізіологічним розчином через голку і порт в імплантаті, чим Гонгора часто хвалилася.

За рік до своєї смерті Мері почала покривати татуюваннями всю верхню частину свого тіла чорним чорнилом.

Попри свою залежність від пластичної хірургії, вона часом висловлювала жаль і бажання повернутися до більш природного зовнішнього вигляду.

В емоційному пості, опублікованому 2023 року, вона зізналася, що потрапила в "нескінченне коло" пластичної хірургії і постійно лягала під ніж, щоб виправити невдалі операції.

