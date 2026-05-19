Известная украинская актриса сделала пластическую операцию (фото)

Актриса и блогер Виктория Маремуха решилась на пластическую операцию и уже на следующий день продемонстрировала поклонникам первые изменения. Звезда прошла процедуру липоскульптурирования, чтобы скорректировать форму подбородка и нижней части лица.

В своих Instagram-stories Виктория откровенно рассказала, что особенности анатомии достались ей по наследству, и с возрастом ситуация только ухудшалась бы. Особенно остро проблема встала из-за профессиональной деятельности Маремухи.

"Сразу скажу: это мой подбородок и мое дело. Это мое наследство от бабушки, о котором я не просила. И с возрастом он бы только ухудшался, поэтому было принято решение избавиться от него — особенно когда он начал вылезать в кадре и на сцене", — поделилась актриса.

Маремуха сделала пластическую операцию Фото: Instagram

Интересно, что пластический хирург сначала отговаривал звезду от хирургического вмешательства. Однако Виктория настояла на своем, объяснив это профессиональной необходимостью.

Відео дня

"Я не только женщина, я еще и актриса, и для меня важно хорошо выглядеть в кадре... Камера, свет, крупные планы — все подчеркивает черты лица гораздо сильнее, чем в обычной жизни. Для меня это не про "изменить себя", а про желание чувствовать себя увереннее и свободнее", — заявила актриса.

Уже через несколько часов после операции Маремуха опубликовала видео с моментом снятия медицинских повязок. Несмотря на то, что реабилитационный период только начался, звезда осталась довольна промежуточным эффектом.

Маремуха сделала пластину операцию Фото: Instagram

"Даже с отеком и следами от повязки я уже вижу результат", — радостно подытожила Виктория.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Россиянка обиделась на земляков, которые высмеивают ее неудачную пластическую операцию.

Женщина, которая потратила 22 000 фунтов стерлингов (более миллиона гривен) на подтяжку лица "Крис Дженнер" в Корее, призналась, что почти не чувствовала боли после семичасовой операции.

Кроме того, 60-летний Брэд Питт сделал пластическую операцию.