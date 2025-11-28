Женщина отдала более миллиона гривен за пластическую операцию: что сделали с ее лицом (фото)

Женщина, которая потратила 22 000 фунтов стерлингов (более миллиона гривен) на подтяжку лица "Крис Дженнер" в Корее, призналась, что почти не чувствовала боли после семичасовой операции.

59-летняя Эйприл Броди решила улететь из своей родной Австралии в эту страну, чтобы сделать глубокую плоскостную подтяжку лица, потому что она "не видела того человека, которым, как ей казалось, была внутри". Об этом пишет The Sun.

Решение лететь в Сеул

И хотя раньше она полагалась на "коррекции", такие как ботокс и лазерное лечение, косметолог Эйприл обнаружила, что с возрастом они становятся менее эффективными.

Поэтому женщина решила начать заниматься пластической хирургией, а глубокая плоскостная подтяжка лица была на первом месте в ее списке желаний.

Эйприл не спешила никуда и пообщалась со многими хирургами, прежде чем остановилась на специалисте из Сеула.

Женщина оплатила 10% предоплату за операцию, прежде чем приземлиться в Корее — общий счет составил примерно 20 000 фунтов стерлингов.

Женщина сделала подтяжку лица в Сеуле Фото: The Sun

Результаты операции

Там ей сделали глубокую плоскостную подтяжку лица, подтяжку шеи, боковую подтяжку бровей, удаление лишней кожи под линией челюсти и пересадку жира, что предусматривало забор ее собственного жира и введение его в участки лица, которые требуют немного большего объема.

После дополнительных консультаций, которые гарантировали тщательное планирование всей процедуры, Эйприл легла под нож 12 сентября.

Хотя общий наркоз является распространенным явлением для таких операций в других странах мира, в Корее используют "углубленную седацию", которая, по их мнению, ускоряет время восстановления и минимизирует травму.

Женщина сделала подтяжку лица в Сеуле Фото: The Sun

Тем не менее, Эйприл была ошеломлена, когда проснулась и не почувствовала абсолютно никакой боли.

"Я просто чувствовала сильное взыскание, потому что была очень опухшая, но не было никаких неприятных ощущений", — говорит она.

Эйприл отметила, что очень довольна результатами процедуры. Однако она также отметила, что полные результаты подтяжки лица будут заметны только через шесть или даже 12 месяцев после операции.

"Отек все еще очень сильный. Это долгая операция. У меня была операция, которая длилась более семи часов", — рассказала женщина.

