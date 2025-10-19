Женщина сделала подтяжку в Турции: люди говорят, что это "роковая ошибка" (фото)

28-летняя жительница Торонто, которую зовут Эмили, решила сделать подтяжку лица и ринопластику. Инфлюенсерша, которая называет себя "лидером перемен", объяснила свое решение желанием "стать лучшей версией себя" и исправить последствия быстрого старения, вызванные ее бурным образом жизни в молодости. Ее откровенная история, закончившаяся операцией в Турции, вызвала бешеную дискуссию в социальных сетях.

Недовольная своим видом Эмили решилась на поездку в Турцию для проведения операции. Она призналась, что перед операцией испытывала страх, поскольку не сообщила родителям о своих планах. К счастью, все вроде бы прошло успешно. О своей истории она рассказала в Instagram.

"Я просто хотела стать лучшей версией себя. Я могла весь день веселиться и очень мало спать, поэтому это быстро меня состарило", — рассказала она.

Сейчас Эмили имеет новое лицо и нос. Женщина абсолютно довольна результатом, который, по ее словам, выглядит действительно естественно. "Это просто я, которая становлюсь своей высшей сущностью" — заявила она.

Реакция сообщества

Видео Эмили, демонстрирующие ее трансформацию, быстро стали вирусными, вызвав волну обсуждений среди пользователей социальных сетей. Многие выразили недоумение и даже осуждение из-за ее решения.

"Но зачем? Мне 30, и мое лицо совсем не опустилось, по сравнению с 20 годами... Вам действительно не нужна подтяжка в 28!" — прокомментировал один пользователь.

"Она могла бы сэкономить деньги и сделать это в 50!" — добавил другой.

Некоторые сосредоточились на проблеме социального давления и ментального здоровья.

"Какой стыд. Что мы делаем с нашей молодежью. Социальное давление просто ужасное", — отметил следующий зритель.

"Как человек, которому 28, говорю: вам еще не нужен фейслифтинг", — подытожил еще один.

