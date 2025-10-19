Жінка зробила підтяжку в Туреччині: люди кажуть, що це "фатальна помилка" (фото)

28-річна мешканка Торонто, яку звуть Емілі, вирішила зробити підтяжку обличчя та ринопластику. Інфлюенсерка, яка називає себе "лідеркою змін", пояснила своє рішення бажанням "стати найкращою версією себе" і виправити наслідки швидкого старіння, спричинені її бурхливим способом життям у молодості. Її відверта історія, що закінчилася операцією в Туреччині, викликала шалену дискусію в соціальних мережах.

Невдоволена своїм виглядом Емілі наважилася на поїздку до Туреччини для проведення операції. Вона зізналася, що перед операцією відчувала неабиякий страх, оскільки не повідомила батькам про свої плани. На щастя, все начебто пройшло успішно. Про свою історію вона розповіла в Instagram.

"Я просто хотіла стати найкращою версією себе. Я могла весь день веселитися і дуже мало спати, тож це швидко мене зістарило", — розповіла вона.

Зараз Емілі має нове обличчя та ніс. Жінка абсолютно задоволена результатом, який, за її словами, виглядає справді природно. "Це просто я, яка стаю своєю найвищою сутністю" — заявила вона.

Відео дня

Реакція спільноти

Відео Емілі, що демонструють її трансформацію, швидко стали вірусними, викликавши хвилю обговорень серед користувачів соціальних мереж. Багато хто висловив здивування і навіть засудження через її рішення.

"Але навіщо? Мені 30, і моє обличчя зовсім не опустилося, порівняно з 20 роками… Вам справді не потрібна підтяжка у 28!" — прокоментував один користувач.

"Вона могла б заощадити гроші та зробити це у 50!" — додав інший.

Дехто зосередився на проблемі соціального тиску та ментального здоров'я.

"Який сором. Що ми робимо з нашою молоддю. Соціальний тиск просто жахливий", — зазначив наступний глядач.

"Як людина, якій 28, кажу: вам ще не потрібен фейсліфтинг", — підсумував ще один.

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

38-річна українська модель, яка родом із Сєвєродонецька, повінчалась зі своїм чоловіком.

18-річна Олена Кучерук з Донецька зізналася, що навіть не розраховувала на титул і перед фіналом зібрала валізи, готуючись повертатися додому. Її називають живим втіленням Попелюшки.

Американська модель та інфлюенсерка Марі Темара збудувала мільйонну імперію нерухомості завдяки своєму нестандартному зросту.