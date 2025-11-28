Жінка віддала понад мільйон гривень за пластичну операцію: що зробили з її обличчям (фото)

Жінка, яка витратила 22 000 фунтів стерлінгів (понад мільйон гривень) на підтяжку обличчя "Кріс Дженнер" у Кореї, зізналася, що майже не відчувала болю після семигодинної операції.

59-річна Ейпріл Броді вирішила полетіти зі своєї рідної Австралії до цієї країни, щоб зробити глибоку площинну підтяжку обличчя, тому що вона "не бачила ту людину, якою, як їй здавалося, була всередині". Про це пише The Sun.

Рішення летіти в Сеул

І хоча раніше вона покладалася на "корекції", такі як ботокс та лазерне лікування, косметологиня Ейпріл виявила, що з віком вони стають менш ефективними.

Тож жінка вирішила почати займатися пластичною хірургією, а глибока площинна підтяжка обличчя була на першому місці в її списку бажань.

Ейпріл не поспішала нікуди та поспілкувалася з багатьма хірургами, перш ніж зупинилася на фахівцю із Сеула.

Жінка сплатила 10% передоплату за операцію, перш ніж приземлитися в Кореї — загальний рахунок становив приблизно 20 000 фунтів стерлінгів.

Жінка зробила підтяжку обличчя в Сеулі Фото: The Sun

Результати операції

Там їй зробили глибоку площинну підтяжку обличчя, підтяжку шиї, бічну підтяжку брів, видалення зайвої шкіри під лінією щелепи та пересадку жиру, що передбачало забір її власного жиру та введення його в ділянки обличчя, які потребують трохи більшого об'єму.

Після додаткових консультацій, які гарантували ретельне планування всієї процедури, Ейпріл лягла під ніж 12 вересня.

Хоча загальний наркоз є поширеним явищем для таких операцій в інших країнах світу, у Кореї використовують "поглиблену седацію", яка, на їхню думку, прискорює час відновлення та мінімізує травму.

Жінка зробила підтяжку обличчя в Сеулі Фото: The Sun

Тим не менш, Ейпріл була приголомшена, коли прокинулася і не відчула абсолютно жодного болю.

"Я просто відчувала сильне стягнення, бо була дуже опухла, але не було жодних неприємних відчуттів", — каже вона.

Ейпріл наголосила, що дуже задоволена результатами процедури. Однак вона також зазначила, що повні результати підтяжки обличчя будуть помітні лише через шість, або навіть 12 місяців після операції.

"Набряк все ще дуже сильний. Це довга операція. У мене була операція, яка тривала понад сім годин", — розповіла жінка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

28-річна мешканка Торонто, яку звуть Емілі, вирішила зробити підтяжку обличчя та ринопластику. Її історія, що закінчилася операцією в Туреччині, викликала шалену дискусію в соціальних мережах.

Британська телезірка та колишня гламурна модель Кеті Прайс прилетіла до Стамбула, щоб зробити підтяжку обличчя. Виходячи з готелю після операції, зірка привернула увагу представників медіа.

Крім того, хірург Василь Пінчук назвав найпопулярніші пластичні операції в Україні.