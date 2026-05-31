Якою буде погода у перший день літа: прогноз на 1 червня від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди в Україні на 1 червня та повідомила, що літо розпочнеться з комфортного тепла без сильної спеки. За її словами, дощі очікуються лише в окремих регіонах країни.

Вдень 1 червня погода в Україні буде комфортною та без різких температурних коливань. Стовпчики термометрів показуватимуть від +19…+23 градуси, повідомила Наталка Діденко у Facebook.

Дещо прохолодніше буде у північно-східних областях, де температура повітря становитиме +17…+19 градусів. Щодо опадів, то дощі прогнозуються одразу в західних і східних регіонах України. Місцями опади можуть супроводжуватися грозами. За словами синоптикині, погода в Україні на початку літа порадує послабленням вітру та великою кількістю сонячних днів у більшості областей.

"На решті території світитиме сонце! Вітер нарешті вгомониться. буде невеликим, максимум помірним, поки що — північних напрямків, але це тимчасово, скоро перейде на південь", — зазначила Наталка Діденко.

Окремо Наталка Діденко звернулася до жителів столиці. За її прогнозом, у Києві перший день літа принесе сонячну та теплу погоду. Температура повітря у столиці підніметься приблизно до +20 градусів.

"Дорогі кияни! Нам за нашу любов і вірність до нашого Вічного Міста – завтра сонце і тепло! У столиці літо почнеться потеплінням до +20 градусів і сонячною погодою", — додала Діденко.

Нагадаємо, що наприкінці травня синоптики прогнозували в Україні дощову та прохолодну погоду. У нічні години в окремих регіонах температура повітря опускалася до +4 градусів. Водночас метеорологи повідомляли, що потепління очікується вже на початку червня.

