Київ і Вінницю накрило сильними дощами: на вулицях міст є значні підтоплення (відео)

В суботу, 6 червня, низкою регіонів України пройшлися значні дощі, які спричинили підтоплення на дорогах. Повідомляється, що на автомагістралях кількох міст машини пересуваються через шар води.

Наразі відомо, що підтоплення були помічені мешканцями Києва та Вінниці після значних опадів. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

Серед затоплених локацій у столиці повідомляється про шар води у Вишгороді та Борщагівці. Також мешканці столиці виклали відео з водою на трасах столиці.

Схожа ситуація сталася на вулицях Вінниці. Там місцеві пабліки поширили відеокадри, в мікрорайонах обласного центру затопили житлові мікрорайони, а рівень води перевищував бордюри та бампери автомобілів.

Раніше Фокус повідомляв про погоду на перші дні червня. Після теплої погоди експерти прогнозують падіння температури повітря та сильні короткочасні дощі.

Відео дня

Згодом стало відомо, що на вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами. Синоптикиня Наталка Діденко вказує, що короткочасні дощі та місцями грози найбільш імовірні у західних і північних регіонах, а також на території Вінницької області.