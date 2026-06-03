Комфортне тепло повертається: якою буде погода в Україні найближчими днями, — Діденко

Після нетривалого похолодання в Україні вже 4 червня очікується повернення комфортної літньої погоди. Втім, нестійка атмосфера й надалі спричинятиме короткочасні дощі майже в усіх регіонах країни.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, температура повітря у середу стане більш рівномірною по всій території України. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть переважно від +20 до +25 градусів, а в південних областях повітря прогріється до +27 градусів.

Водночас дещо прохолодніша погода прогнозується на Закарпатті та Харківщині, де денна температура становитиме +16…+19 градусів. За словами синоптикині, короткочасні дощі пройдуть практично по всій країні.

Погода в Києві 4 червня — що прогнозують синоптики

У Києві 4 червня також очікуються невеликі опади. Попри це, температура повітря підвищиться до +22 градусів. Самаж синоптикиня таку погоду назвала "ідеальною".

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Якою буде погода 3 червня та чи йтимуть дощі наприкінці тижня

Крім того, під час ефіру телеканалу "Еспресо" 3 червня Наталка Діденко зазначила, що погодні умови над Україною залишаються нестійкими, через що спостерігаються періодичні коливання температури. Водночас вона наголосила, що нинішня погода є доволі комфортною, а справжня літня спека ще попереду.

Синоптикиня нагадала, що короткочасне похолодання охопило північні та частину центральних областей. Зокрема, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях температура повітря знизилася до +17…+20 градусів, а місцями пройшли дощі. Однак це похолодання має тимчасовий характер і вже наступного дня температура почне підвищуватися.

На заході країни денна температура сягала +22…+24 градусів, а на Закарпатті місцями піднімалася до +26 градусів. Попри тепло, регіон перебував під впливом дощових фронтів. Найтепліше було на сході України, де повітря прогрівалося до +23…+25 градусів, а опади залишалися малоймовірними.

У центральних областях атмосферний фронт зумовив періодичні дощі та незначне зниження температури. На півдні країни стовпчики термометрів показували від +19 до +24 градусів, а найбільша ймовірність опадів зберігалася в Одеській та Миколаївській областях.

За прогнозом Наталки Діденко, до кінця тижня в Україні утримається помірно тепла погода. За її прогнозом, денна температура коливатиметься переважно в межах +20…+24 градусів, хоча в окремих районах можливі короткочасні прохолодніші періоди. Водночас нестійка атмосфера й надалі сприятиме періодичним дощам, тому тривалого сухого періоду найближчими днями синоптики не прогнозують.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповідала, що цього літа українцям варто готуватися до температур, які можуть перевищувати середні багаторічні показники, а також до зростання ризиків небезпечних погодних явищ.

Також Фокус писав, що на початку червня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози через циклон із заходу. Водночас температура повітря підвищиться до +22 градусів.