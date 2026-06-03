Комфортное тепло возвращается: какой будет погода в Украине в ближайшие дни, — Диденко

После непродолжительного похолодания в Украине уже 4 июня ожидается возвращение комфортной летней погоды. Впрочем, неустойчивая атмосфера и в дальнейшем будет вызывать кратковременные дожди почти во всех регионах страны.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, температура воздуха в среду станет более равномерной по всей территории Украины. Днем столбики термометров будут показывать преимущественно от +20 до +25 градусов, а в южных областях воздух прогреется до +27 градусов.

В то же время несколько прохладнее погода прогнозируется на Закарпатье и Харьковщине, где дневная температура составит +16...+19 градусов. По словам синоптика, кратковременные дожди пройдут практически по всей стране.

Погода в Киеве 4 июня — что прогнозируют синоптики

В Киеве 4 июня также ожидаются небольшие осадки. Несмотря на это, температура воздуха повысится до +22 градусов. Сама же синоптик такую погоду назвала "идеальной".

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Какой будет погода 3 июня и будут ли идти дожди в конце недели

Кроме того, во время эфира телеканала "Эспрессо" 3 июня Наталья Диденко отметила, что погодные условия над Украиной остаются неустойчивыми, из-за чего наблюдаются периодические колебания температуры. В то же время она отметила, что нынешняя погода является довольно комфортной, а настоящая летняя жара еще впереди.

Синоптик напомнила, что кратковременное похолодание охватило северные и часть центральных областей. В частности, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях температура воздуха снизилась до +17...+20 градусов, а местами прошли дожди. Однако это похолодание носит временный характер и уже на следующий день температура начнет повышаться.

На западе страны дневная температура достигала +22...+24 градусов, а на Закарпатье местами поднималась до +26 градусов. Несмотря на тепло, регион находился под влиянием дождевых фронтов. Теплее всего было на востоке Украины, где воздух прогревался до +23...+25 градусов, а осадки оставались маловероятными.

В центральных областях атмосферный фронт обусловил периодические дожди и незначительное снижение температуры. На юге страны столбики термометров показывали от +19 до +24 градусов, а наибольшая вероятность осадков сохранялась в Одесской и Николаевской областях.

По прогнозу Наталки Диденко, до конца недели в Украине сохранится умеренно теплая погода. По ее прогнозу, дневная температура будет колебаться преимущественно в пределах +20...+24 градусов, хотя в отдельных районах возможны кратковременные прохладные периоды. В то же время неустойчивая атмосфера и в дальнейшем будет способствовать периодическим дождям, поэтому длительного сухого периода в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказывала, что этим летом украинцам стоит готовиться к температурам, которые могут превышать средние многолетние показатели, а также к росту рисков опасных погодных явлений.

Также Фокус писал, что в начале июня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы из-за циклона с запада. В то же время температура воздуха повысится до +22 градусов.