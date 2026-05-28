Придет циклон с запада: июнь в Украине будет дождливым, но теплым — синоптик

В начале июня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы из-за циклона с запада. В то же время температура воздуха повысится до +22 градусов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По его словам, в начале месяца на территорию Украины будет поступать новый циклон, который принесет осадки в большинство областей.

"1 июня мы ожидаем, что ночью у нас будет 9...15 градусов, а днем воздух будет прогреваться уже до +22", — сказал синоптик.

Он пояснил, что из-за движения воздуха в циклоне в Украину будут поступать более теплые воздушные массы с юга.

По словам Семилита, среднемесячная температура в июне составит 19-23 градуса тепла. В Карпатах и Крымских горах прогнозируют 16-20 градусов, что примерно на 1,5 градуса выше климатической нормы.

В июне также ожидается 49-90 миллиметров осадков, а в Карпатах — 117-171 мм. В целом это составит 80-120% нормы, поэтому месяц будет дождливым.

В Киеве 1-2 июня прогнозируют небольшие кратковременные дожди с грозами. Ночью 1 июня температура составит около +10 градусов, 2 июня — +13...+15, а днем воздух будет прогреваться до +20...+22 градусов.

Ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань сообщал, что на этой неделе в Украине меняются погодные процессы — теплый воздух вытесняет значительно холоднее. По его словам, температура воздуха может упасть на 4-6 градусов, а погода больше будет соответствовать концу апреля, а не завершению мая.

Кроме того, Фокус сообщал, что на страны Европы надвигается мощная волна аномальной жары. Синоптики прогнозируют температурные рекорды в Великобритании, Франции и Испании. В то же время в Украине ожидается другая погодная ситуация — в страну будет поступать прохладный воздух из Скандинавии.