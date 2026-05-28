Надійде циклон із заходу: червень в Україні буде дощовим, але теплим — синоптик

На початку червня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози через циклон із заходу. Водночас температура повітря підвищиться до +22 градусів.

Про це у коментарі УНІАН повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

За його словами, на початку місяця на територію України надходитиме новий циклон, який принесе опади у більшість областей.

“1 червня ми очікуємо, що вночі в нас буде 9...15 градусів, а вдень повітря прогріватиметься вже до +22”, — сказав синоптик.

Він пояснив, що через рух повітря в циклоні в Україну надходитимуть тепліші повітряні маси з півдня.

За словами Семиліта, середньомісячна температура в червні становитиме 19–23 градуси тепла. У Карпатах та Кримських горах прогнозують 16–20 градусів, що приблизно на 1,5 градуса вище за кліматичну норму.

У червні також очікується 49–90 міліметрів опадів, а в Карпатах — 117–171 мм. Загалом це становитиме 80–120% норми, тому місяць буде дощовим.

У Києві 1–2 червня прогнозують невеликі короткочасні дощі з грозами. Вночі 1 червня температура становитиме близько +10 градусів, 2 червня — +13…+15, а вдень повітря прогріватиметься до +20…+22 градусів.

Раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань повідомляв, що цього тижня в Україні змінюються погодні процеси — тепле повітря витісняє значно холодніше. За його словами, температура повітря може впасти на 4–6 градусів, а погода більше відповідатиме кінцю квітня, а не завершенню травня.

Крім того, Фокус повідомляв, що на країни Європи насувається потужна хвиля аномальної спеки. Синоптики прогнозують температурні рекорди у Великій Британії, Франції та Іспанії. Водночас в Україні очікується інша погодна ситуація — до країни надходитиме прохолодне повітря зі Скандинавії.