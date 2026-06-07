Літнє тепло до +30 та "ріки" на вулицях: якою буде погода в Україні цього тижня, — Діденко

Наступний тиждень в Українірозпочнеться з нестійкої погоди. У багатьох областях прогнозують дощі та грози, однак літнє тепло нікуди не подінеться — температура залишатиметься комфортною, а подекуди навіть наближатиметься до 30 градусів.

На своїй сторінці у Facebook Наталка Діденко написала, що в понеділок, 8 червня, більшість регіонів країни перебуватимуть під впливом вологих атмосферних процесів. Через це очікуються опади різної інтенсивності, а місцями грози. Під час грозових осередків можливі пориви вітру та короткочасні, але досить сильні зливи.

Синоптикиня зауважила, що підтоплення вулиць після рясних дощів не завжди є наслідком виключно погодних явищ. Нерідко ситуацію ускладнюють забиті дощові стоки, які не можуть оперативно відводити великі обсяги води.

"Не варто звинувачувати у ріках вздовж вулиць лише атмосферу — засмічені стоки також можуть бути причиною складної погодної ситуації, а точніше її наслідків. Тому парасолі та безпечна парковка вашого автомобіля — обов'язково", — пояснила вона.

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Попри дощову погоду, температурний фон залишатиметься цілком комфортним. У більшості областей денні показники коливатимуться в межах від +22 до +26 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 градусів.

Погода в Києві 8 червня — чи прогнозують дощі

У столиці початок робочого тижня також буде вологим. За прогнозом, у Києві можливий дощ із грозою, а денна температура становитиме близько +22…+23 градусів.

Якою буде погода в Україні з 8 по 14 червня

Загалом наступний тиждень в Україні обіцяє бути по-літньому теплим, а подекуди навіть спекотним. Водночас атмосфера залишатиметься нестійкою: очікуються перепади атмосферного тиску, періодичні опади та підвищена вологість, яка може створювати відчуття задухи.

"Тиждень очікується теплим чи й дуже теплим плюс вологим. Погода буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості, проте дуже красивою", — пише Діденко.

Нагадаємо, що 6 червня потужні дощі спричинили підтоплення у низці регіонів України. Зокрема, у Києві та Вінниці вулиці й дороги опинилися під водою, через що автомобілі були змушені рухатися затопленими ділянками. Місцеві жителі публікували відео, на яких видно, що рівень води місцями перевищував бордюри та навіть доходив до бамперів машин.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі "УНІАН" повідомив, що червень загалом очікується теплим, хоча й з великою кількістю опадів. За його словами, середня температура повітря упродовж місяця прогнозується на рівні +19…+23 градусів.