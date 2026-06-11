Різке похолодання в червні: температура в Україні впаде до +7 градусів, — синоптик

Після літньої спеки на українців чекає відчутне похолодання. Уже найближчими днями в частині областей нічна температура опуститься до +7 градусів, а разом із прохолодою прийдуть дощі, грози, сильний вітер і місцями град.

Як розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі виданню "Телеграф", погода в середині червня буде нестійкою через надходження в Україну прохолодних повітряних мас із заходу та північного заходу.

За його словами, найближчими днями дощів стане більше, а погодні умови часто змінюватимуться. Подекуди грози супроводжуватимуться поривчастим вітром, а в окремих районах можливе випадання граду.

У період із 11 по 13 червня короткочасні дощі прогнозуються в більшості регіонів країни. Також місцями можливі грози та сильні пориви вітру. Щодо температури, то вночі вона становитиме від +12 до +18 градусів, а вдень — від +22 до +27 градусів. Водночас у південних і східних областях ще збережеться спекотна погода — до +28…+33 градусів.

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Найбільше похолодання синоптики прогнозують із 14 по 17 червня. У західних та північних областях уночі стовпчики термометрів можуть опускатися до +7…+12 градусів, а вдень повітря прогріватиметься лише до +18…+23 градусів.

Однак, в інших регіонах України буде трохи тепліше: нічна температура коливатиметься в межах +10…+15 градусів, а денна — від +21 до +26 градусів.

Погода в Україні наприкінці червня — чи буде потепління

Та попри різке похолодання, ближче до кінця другої декади червня, орієнтовно 18–20 числа, температура почне поступово зростати. Найвідчутніше потепління прогнозується на півдні та південному заході країни, тоді як на півночі ще зберігатимуться прохолодні ночі. Зокрма, вночі очікується +12…+17 градусів, а вдень — +23…+28 градусів. На крайньому півдні та південному сході повітря прогріватиметься до +31 градуса.

Карта погоди Фото: Телеграф

Натомість короткочасні дощі з грозами — ще довго не залишать червень. Навіть після отепління, вітер переважно буде західного напрямку, а під час гроз може посилюватися.

В цілому, розподіл опадів по країні буде нервіномірний. Так, у низці областей їх може випасти більше за кліматичну норму, тоді як в інших регіонах кількість дощів буде меншою за звичні для цього періоду показники.

Раніше Ігор Кібальчич попереджав, що 13–14 червня в Україні ще утримається спека до +28…+33 градусів, але поступово зростатиме кількість грозових дощів. А вже 15 червня опади охоплять більшість регіонів країни.

Також синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що з 8 по 14 червня Україні буде по-літньому тепло, а подекуди навіть спекотно.