Спека до +33 градусів, а потім похолодання: якою буде погода в Україні протягом тижня, — синоптик

Після кількох днів літнього тепла українцям варто готуватися до зміни погоди. Хоча найближчими днями температура в окремих регіонах сягатиме понад +30 градусів, наприкінці тижня синоптики прогнозують поступове похолодання та дощі.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко, понеділок, 9 червня, в більшості областей України буде дощовим. Водночас на заході країни опадів очікується значно менше, а температура повітря залишатиметься досить комфортною.

За прогнозом синоптикині, найтепліше буде на заході та сході країни, де повітря прогріється до +25…+29 градусів. У більшості інших регіонів стовпчики термометрів покажуть +20…+24 градуси.

Прогноз погоди в Києві — чи очікуються опади 9 червня

У Києві впродовж дня періодично дощитиме через вплив атмосферного фронту. Денна температура становитиме близько +22…+23 градусів.

Крім того, Наталка Діденко зазначає, що найближчим часом в Україні домінуватиме волога повітряна маса. Зокрема, дощі різної інтенсивності періодично накриватимуть різні регіони, а на півдні та сході через поєднання високої температури та вологості погода може бути доволі задушливою. Водночас наприкінці тижня в більшості областей очікується зниження температури повітря.

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Погода в Україні — що прогнозують з 8 по 15 червня

Тим часом синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що весь тиждень погода буде нестійкою. За його словами, атмосферні фронти та нестійкі повітряні маси сприятимуть регулярним грозовим дощам, переважно у другій половині дня. Крім того, під час гроз можливі пориви вітру та локальні небезпечні явища.

У вівторок, 10 червня, ніч мине переважно без істотних опадів, місцями можливий туман. Вдень дощі з грозами пройдуть у північних, центральних та частині південних областей. Подекуди можливі сильні зливи. Температура вдень коливатиметься від +22 до +27 градусів, а на північному заході буде дещо прохолодніше.

У середу, 11 червня, грозова активність зосередиться на заході, півночі та в центрі країни. Стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 градусів, а під час негоди місцями можливі шквали до 20 м/с.

Найспекотнішим днем тижня може стати четвер, 12 червня. У більшості областей температура повітря досягатиме +27…+32 градусів. Водночас західні регіони опиняться під впливом потужніших грозових процесів — там прогнозуються сильні дощі, град та шквали.

У п'ятницю та суботу, 13-14 червня, спека збережеться. У багатьох областях температура вдень становитиме +28…+33 градуси. Разом із тим кількість грозових дощів поступово збільшуватиметься, особливо у північних та центральних регіонах.

У неділю, 15 червня, дощі з грозами прогнозуються вже на більшій частині території України. Місцями можливі град і сильні пориви вітру. Попри літнє тепло, синоптики попереджають, що наприкінці тижня та на початку наступного температура почне поступово знижуватися, тож тривалого періоду сильної спеки наразі не очікується.

У попередньому прогнозі Наталка Діденко розповідала, що з 8 по 15 червня в Україні переважатиме тепла, а подекуди й спекотна погода. Водночас атмосферні умови залишатимуться нестійкими: очікуються періодичні дощі, коливання атмосферного тиску та підвищена вологість, через яку місцями може відчуватися задуха.

Також Фокус писав, що, за словами синоптика Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта, у червені буде тепло, однак очікується велика кількість опадів. Загалом, середня температура повітря упродовж місяця прогнозується на рівні +19…+23 градусів.