Жара до +33 градусов, а потом похолодание: какой будет погода в Украине в течение недели, — синоптик

После нескольких дней летнего тепла украинцам стоит готовиться к смене погоды. Хотя в ближайшие дни температура в отдельных регионах будет достигать более +30 градусов, в конце недели синоптики прогнозируют постепенное похолодание и дожди.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, понедельник, 9 июня, в большинстве областей Украины будет дождливым. В то же время на западе страны осадков ожидается значительно меньше, а температура воздуха будет оставаться достаточно комфортной.

По прогнозу синоптика, теплее всего будет на западе и востоке страны, где воздух прогреется до +25...+29 градусов. В большинстве других регионов столбики термометров покажут +20...+24 градуса.

Прогноз погоды в Киеве — ожидаются ли осадки 9 июня

В Киеве в течение дня периодически будет идти дождь из-за влияния атмосферного фронта. Дневная температура составит около +22...+23 градусов.

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Кроме того, Наталка Диденко отмечает, что в ближайшее время в Украине будет доминировать влажная воздушная масса. В частности, дожди различной интенсивности периодически будут накрывать разные регионы, а на юге и востоке из-за сочетания высокой температуры и влажности погода может быть довольно душной. В то же время в конце недели в большинстве областей ожидается снижение температуры воздуха.

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Между тем синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что всю неделю погода будет неустойчивой. По его словам, атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы будут способствовать регулярным грозовым дождям, преимущественно во второй половине дня. Кроме того, во время гроз возможны порывы ветра и локальные опасные явления.

Во вторник, 10 июня, ночь пройдет преимущественно без существенных осадков, местами возможен туман. Днем дожди с грозами пройдут в северных, центральных и части южных областей. Кое-где возможны сильные ливни. Температура днем будет колебаться от +22 до +27 градусов, а на северо-западе будет несколько прохладнее.

В среду, 11 июня, грозовая активность сосредоточится на западе, севере и в центре страны. Столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов, а во время непогоды местами возможны шквалы до 20 м/с.

Самым жарким днем недели может стать четверг, 12 июня. В большинстве областей температура воздуха будет достигать +27...+32 градусов. В то же время западные регионы окажутся под влиянием мощных грозовых процессов — там прогнозируются сильные дожди, град и шквалы.

В пятницу и субботу, 13-14 июня, жара сохранится. Во многих областях температура днем составит +28...+33 градуса. Вместе с тем количество грозовых дождей постепенно будет увеличиваться, особенно в северных и центральных регионах.

В воскресенье, 15 июня, дожди с грозами прогнозируются уже на большей части территории Украины. Местами возможны град и сильные порывы ветра. Несмотря на летнее тепло, синоптики предупреждают, что в конце недели и в начале следующей температура начнет постепенно снижаться, поэтому длительного периода сильной жары пока не ожидается.

В предыдущем прогнозе Наталья Диденко рассказывала, что с 8 по 15 июня в Украине будет преобладать теплая, а иногда и жаркая погода. В то же время атмосферные условия будут оставаться неустойчивыми: ожидаются периодические дожди, колебания атмосферного давления и повышенная влажность, из-за которой местами может ощущаться духота.

Также Фокус писал, что, по словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита, в июне будет тепло, однако ожидается большое количество осадков. В общем, средняя температура воздуха в течение месяца прогнозируется на уровне +19...+23 градусов.