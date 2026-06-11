Резкое похолодание в июне: температура в Украине упадет до +7 градусов, — синоптик

После летней жары украинцев ждет ощутимое похолодание. Уже в ближайшие дни в части областей ночная температура опустится до +7 градусов, а вместе с прохладой придут дожди, грозы, сильный ветер и местами град.

Как рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии изданию "Телеграф", погода в середине июня будет неустойчивой из-за поступления в Украину прохладных воздушных масс с запада и северо-запада.

По его словам, в ближайшие дни дождей станет больше, а погодные условия часто будут меняться. Кое-где грозы будут сопровождаться порывистым ветром, а в отдельных районах возможно выпадение града.

В период с 11 по 13 июня кратковременные дожди прогнозируются в большинстве регионов страны. Также местами возможны грозы и сильные порывы ветра. Что касается температуры, то ночью она составит от +12 до +18 градусов, а днем — от +22 до +27 градусов. В то же время в южных и восточных областях еще сохранится жаркая погода — до +28...+33 градусов.

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Наибольшее похолодание синоптики прогнозируют с 14 по 17 июня. В западных и северных областях ночью столбики термометров могут опускаться до +7...+12 градусов, а днем воздух будет прогреваться лишь до +18...+23 градусов.

Однако, в других регионах Украины будет немного теплее: ночная температура будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, а дневная — от +21 до +26 градусов.

Погода в Украине в конце июня — будет ли потепление в конце июня

Но несмотря на резкое похолодание, ближе к концу второй декады июня, ориентировочно 18-20 числа, температура начнет постепенно расти. Ощутимое потепление прогнозируется на юге и юго-западе страны, тогда как на севере еще будут сохраняться прохладные ночи. Так, ночью ожидается +12...+17 градусов, а днем — +23...+28 градусов. На крайнем юге и юго-востоке воздух будет прогреваться до +31 градуса.

Карта погоды Фото: Телеграф

Зато кратковременные дожди с грозами — еще долго не оставят июнь. Даже после отепления, ветер преимущественно будет западного направления, а во время гроз может усиливаться.

В целом, распределение осадков по стране будет нервномерным. Так, в ряде областей их может выпасть больше климатической нормы, тогда как в других регионах количество дождей будет меньше привычных для этого периода показателей.

Ранее Игорь Кибальчич предупреждал, что 13-14 июня в Украине еще сохранится жара до +28...+33 градусов, но постепенно будет расти количество грозовых дождей. А уже 15 июня осадки охватят большинство регионов страны.

Также синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 8 по 14 июня Украине будет по-летнему тепло, а местами даже жарко.