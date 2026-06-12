Киев "ушел под воду": что известно о последствиях непогоды и изменится ли погода на выходных (видео)

В пятницу, 12 июня, Киев и Киевскую область накрыла непогода. В настоящее время в столице идет сильный ливень, местами идет град, а из-за сильного ветра в некоторых районах области падают деревья.

В частности, об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также публикуют многочисленные фото и видео последствий непогоды. На кадрах видны затопленные улицы, сильный дождь и град в разных районах столицы.

Из-за сильного ливня отдельные улицы Печерского района буквально превращаются в реки. На опубликованных видео видно, что людям приходится идти по воде, уровень которой местами достигает колен. Автомобили также с трудом проезжают по затопленным участкам.

Более того, как отмечает издание "Новости.LIVE", в Киеве автомобили почти наполовину ушли под воду после сильного ливня.

Проблемы из-за непогоды возникают и на Берестейском проспекте, где после сильного дождя на дороге скапливается значительное количество воды.

Відео дня

"Брестский проспект уже затопило — пора доставать лодки", — шутят в местных Telegram-каналах.

Тем временем в Белоцерковском районе сильный ветер повалил деревья. Местные группы в соцсетях публикуют фотографии поваленных стволов и крупных веток, которые оказались на дорогах и мешают движению транспорта.

Еще до ухудшения погоды в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы со скоростью ветра 15–20 м/с. Для столицы объявлен I уровень опасности — желтый.

В гидрометцентре отмечают, что такие погодные условия могут затруднить работу коммунальных служб, энергетических и строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Кроме того, 12 июня сильные дожди прогнозируются в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. В большинстве регионов страны также ожидаются грозы, местами град и порывы ветра до 20 м/с.

Погода 13 и 14 июня — сохранится ли угроза непогоды в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных в Украине станет заметно прохладнее. Жара отступит почти по всей стране, а температура воздуха вернется к более комфортным летним показателям.

В частности, 13 и 14 июня в большинстве областей Украины столбики термометров будут показывать от +17 до +23 градусов. Самый свежий воздух ожидается в западных регионах. В то же время в субботу восточные области и юго-восток еще будут оставаться в зоне более теплой погоды, где температура достигнет +26…+29 градусов.

Что касается осадков, то выходные не обойдутся без дождей. В субботу кратковременные дожди и грозы прогнозируются на востоке страны, а вечером осадки могут дойти до западных областей. На остальной территории день в основном будет сухим.

В воскресенье дожди с грозами ожидаются в западных, северных и центральных областях. Зато жители юга и востока смогут рассчитывать на сухую погоду.

Наталья Диденко также предупреждает, что во время гроз возможны град и порывы ветра, поэтому украинцам следует внимательно следить за прогнозами погоды.

Погода на выходных в Киеве — что прогнозируют синоптики

В Киеве суббота пройдет без осадков, а в воскресенье синоптики прогнозируют дождь и грозу. Температура воздуха в столице на выходных составит около +20 градусов. Также ожидается умеренный северо-западный ветер, который местами может быть порывистым.

В целом ближайшие выходные принесут украинцам более комфортную температуру после периода жары, хотя в отдельных регионах погода по-прежнему будет нестабильной из-за дождей и гроз.

Напомним, что 11 июня на Днепр обрушилась сильная непогода — город пострадал от сильного ливня, шквального ветра и града. Из-за грозы в Днепропетровской области объявили желтый уровень опасности.

Также "Фокус" писал, что, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, после летней жары украинцев ждет заметное похолодание. Уже в ближайшие дни в некоторых областях ночная температура опустится до +7 градусов, а вместе с прохладой придут дожди, грозы и сильный ветер.